Reconocimiento sobre Altos del Golán está ligado al de Jerusalén y Sahara Occidental: ex MinHacienda

Alfonso López Caballero, exministro del Interior de Colombia, habló en 6AM W de Caracol Radio y se refirió al reconocimiento que hizo el Gobierno De la Espriella a la soberanía de Israel en los Altos del Golán, asegurando que esto no viene solo.

“Eso está ligado también con el reconocimiento de, en cierta manera, que Jerusalén es la capital de Israel, incorporando a Jerusalén Oriental, que fue conquistado por los israelitas en la guerra de los seis días”, dijo.

Asimismo, afirmó que esto “también va detrás del reconocimiento del Sahara Occidental por parte de Colombia como parte integral de Marruecos siguiendo en cierto sentido lo que venía haciendo Trump”.

Por otro lado, explicó que las alturas del Golán y Jerusalén son simultáneos. “Tienen la misma cosa por detrás. Fueron territorios conquistados a raíz de la Guerra de los Seis Días, que no son reconocidos por las Naciones Unidas como parte integral de Israel. Hay una resolución de las Naciones Unidas, la 497 del 17 de diciembre, en que explícitamente el Consejo de Seguridad no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén Oriental, pero ambas cosas son muy importantes para Israel”, dijo.

¿Colombia le está dando la espalda a Naciones Unidas?

“En cierta manera es así. Ahora, Colombia ha estado bailando. La canciller Marta Lucía Ramírez reconoció en un viaje, que hizo a Marruecos, la soberanía de Marruecos sobre el Estado Occidental, después de que ya lo había hecho Trump. Cuando llegó Petro al poder hizo lo contrario, y espabiló relaciones con la República Saharaui. Y ahora me supongo que volveremos a lo anterior”, dijo.