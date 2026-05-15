Economía colombiana creció 2,2 % en el primer trimestre de 2026, según el DANE

Imagen de referencia sobre la baja de la inflación en Colombia, según el DANE/ Getty Images

La economía colombiana en el primer trimestre del año reportó un crecimiento del 2.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, confirmó la directora del DANE, Piedad Urdinola.

El dato refleja un avance de la actividad económica en el país durante los primeros tres meses del año y se convierte en una señal positiva para el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB).

El crecimiento fue jalonado por la administración pública, defensa, educación y salud con el 5.7%, por su parte, la industria y el comercio aumentaron un 2.9% respectivamente.

En el informe del DANE, las ramas que presentaron un balance negativo fueron construcción -5.4%, agricultura -1.4% y minas con -0.1%.

En materia del gasto el consumo final crece 3.4%, la formación bruta de capital decrece 3,0%, las exportaciones aumentan 3,5% y las importaciones reportaron un repunte del 3,5%.

El crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre del año del 2.2% se ubica entre las proyecciones de los analistas del mercado que esperan que el PIB se ubicará entre el 1.6% y un máximo del 2.7%.