Empalme: las claves de la transición al nuevo gobierno

En Hora20 el análisis a la conformación de un nuevo gobierno, los avances del proceso de empalme, los temas y sectores donde se empiezan a encender las alarmas y concentrar las lupas. El debate sobre lo que se necesita en los sectores más importantes durante ese proceso de empalme y los dos ministros nombrados hasta el momento.

Lo que dicen los panelistas

Manfred Gratouf, experto en política en seguridad, exasesor de presidencia en temas de seguridad nacional, consultor y asesor, planteó que se debe hacer un corte de cuentas y entender el porqué de la reducción en capacidades, hombres y flota durante la administración Petro, “es también saber fiscalmente cómo está el sector defensa y dónde están los recursos sobre los que hay dudas”. Incluso, dijo que temas como la compra de los aviones Gripen está rodeado de un proceso opaco, “no sabemos por qué costaron más de lo que ofrecía el mercado porque terminaron por encima del costo”. En tercer lugar, habló que se deben revisar las causas del deterioro de la seguridad y no mirar solamente indicadores que el gobierno presenta como éxito.

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Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo y doctora en Economía, explicó que los ingresos y gastos del Estado están descalzados y hay hueco inmenso, “eso ha llevado a deuda y cuando hay poca credibilidad, nos endeudamos a tasas más altas y eso le hace daño a la economía”, en ese sentido, explicó que hay un tema de ordenar la casa, aunque no de un día para otro, “sí deberá dar señales de seriedad, compromiso y con pausa; no hay nada mágico para aumentar ingresos del Estado ni para apagar gasto público”. Remarcó que se debe ir apretando tuercas en distintos sectores, “hay un reto a mediano plazo y es poner a crecer la economía a tasas más altas. Sobre el Ministro de Hacienda recae la misión más difícil en el Estado, que es enviar mensaje de que hay formas distintas”. En cuanto al nombramiento de Miguel Gómez como jefe de la cartera, resaltó que aunque es inesperado, no estaba en la baraja y no es un gran experto en economía, se espera de él responsabilidad para tender el momento que vive el país, “hay cosas que de afuera no se ven bien como el reordenamiento de deuda para cumplir y que implica deuda a más largo plazo, eso es importante que quede claro en el empalme, pero ojalá no se piense que toca sembrar todo de nuevo”.

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Andrés Vecino, profesor e investigador de la Universidad Johns Hopkins y experto en sistemas de salud, comentó que es preocupante cómo las narrativas de un empalme anticorrupción o el llamado a la desobediencia civil que hace Iván Cepeda distraen de las soluciones que necesitan los ciudadanos como es el tema de la salud, “en salud hay un problema fiscal y de confianza. La campaña del presidente electo habló de $10 billones de inversión, pero no hay claridad todavía de dónde salen esos recursos, en qué periodo de tiempo y hacia dónde van esos recursos, ¿UPC?, ¿Inversión?, ¿Pagar deuda? Creo que el Dinero debe ir a UPC 2027 y después resolver deuda hacia atrás”. Por otro lado, dijo que un problema que se debe atender es el de las EPS intervenidas, lo cual representa 19 millones de personas, “se debe tomar decisiones rápido, y cómo se va a liquidar si se decide esa vía. Creo que liquidar de inmediato no es buena idea porque las personas necesitan el cuidado”.

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Para Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, abogado, columnista y consultor, es el primer empalme en la historia que es anticorrupción con más de 1,200 personas, “hay una auditoría forense y sin lugar a dudas, eso genera tensión con quienes van a entregar el poder. El nuevo gobierno no recibe un país para administrar, hay un país tensionado, socialmente impaciente y territorialmente desbordado”. Manifestó que el empalme debe ser una auditoría profunda del Estado y real, “esto es lo que queda tras el deterioro, muy parecido a lo que hizo en Medellín Federico Gutiérrez y que llevó a procesar 52 secretarios y funcionarios”.

Sobre el nombramiento de Rodrigo Lara, dijo que ante una bomba como es la corrupción que generó desconfianza, ilegitimidad y deterioro de autoridad, “tener a Lara, hace que se pueda atacar el problema

Lara tiene conocimiento del congreso, fue su presidente y va a tener fácilmente mayorías en este primer año”.

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Adam Isacson, director del programa de Supervisión de la Política de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, explicó que se ve gobierno de Abelardo de la Espriella mucho más afín al modelo Noboa, Bukele y Milei que al de Lula, “Abelardo tiene la oportunidad de enviar enemigos políticos a la justicia de EEUU bajo cargos de apoyo al terrorismo, él no es líder de una derecha institucional como la de Iván Duque, va más allá y si los afines de Trump quieren líderes MAGA en la región, De La Espriella es parte de eso”. Detalló que Donald Trump busca cuatro cosas en la región: acceso a petróleo y minerales, detener migración, detener influencia de China y pelear contra el narcoterrorismo, no es el narcotráfico, “quieren pelear contra grupos violentos y armados de una manera como en la década de los 80 y 90, aplicando fuerza, extraditando capos y aunque eso no ha rendido resultados en el pasado, es lo que quieren hacer”. Detalló que ya son 17 grupos en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado, “incluso, Clan del Golfo y creo que con Abelardo habrá sintonía. Veo a Trump ofreciendo más ayuda militar, aunque no a la dimensión del Plan Colombia, creo que va a haber aumento de ayuda, pero no la creación nuevas divisiones o más helicópteros. De. Hecho, si hay aumento de la capacitad militar, deberá ser pagado por Colombia, aunque puede haber apoyo en inteligencia o construcción de cárceles”.