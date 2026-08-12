Eclipse solar total en España: la península vuelve a presenciar uno por primera vez desde 1905

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Rocío Guerra, ingeniera científica de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Madrid, se refirió al acontecimiento astronómico histórico que tendrá lugar este 12 de agosto de 2026: un eclipse solar total.

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Según explicó, junto a su equipo se desplazó a la ciudad de León, uno de los puntos privilegiados donde se podrá observar la totalidad del fenómeno.

Desde allí, Guerra describió el ambiente de entusiasmo que se respira en las calles: “Llevamos desde esta mañana dando la bienvenida a muchos ciudadanos, mucha gente venida de otros países también, de otras partes de España, pero también de América, de Europa, de Asia. Y aquí nos hemos reunido para hacer talleres, para hablar del eclipse, para hablar del sol”.

Para la experta, la emoción es colectiva, ya que “aquí hay un sentimiento de que algo importante va a pasar”.

Más allá del espectáculo, la experta destacó que el eclipse solar ofrecerá una oportunidad única para estudiar la corona solar, la parte más alta y tenue de la atmósfera del sol. Durante un minuto y medio ocurrirá la totalidad del eclipse. “El sol nos revela, pues, una parte importante de lo que es”, dijo.

Resaltó que la observación del eclipse solar conlleva riesgos para la salud ocular si no se realiza con precaución. Recordó que mirar el sol directamente siempre es peligroso: “Una cosa muy importante es que la retina es una parte de nuestro cuerpo que no tiene receptores del dolor, con lo cual podemos estar quemándonos la retina mientras no sentimos nada, no sentimos dolor”.

Insistió en que es obligatorio utilizar gafas bajo la norma ISO y solo retirarlas durante un breve instante de la totalidad.

¿A qué hora inicia el eclipse solar del 12 de agosto?

El evento astronómico conocido como eclipse solar total comenzará a producirse hacia las 10:35 de la mañana, hora de Colombia, cuando la sombra de la Luna empiece su recorrido sobre la Tierra.

No obstante, alrededor de las 12:47 del mediodía, ocurrirá el momento de mayor magnitud del eclipse cuando la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra alcance su punto máximo.

En los lugares ubicados dentro de la franja de totalidad del eclipse, la Luna cubrirá completamente el disco solar durante algunos minutos. Sin embargo, la NASA ha explicado que, para la mayoría de las zonas que se encuentran en esa trayectoria, la totalidad durará menos de dos minutos, aunque cerca del centro de la sombra podrá prolongarse un poco más.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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