“Afortunadamente no tenemos fallecidos, solo pérdidas materiales”: alcalde de Anserma, Caldas

Caracol Radio está desde la vereda ‘Partidas’ ubicada en Anserma, Caldas, desde allí se habló con el alcalde de esta zona, Omar Andrés Reina, quien habló del paso del terremoto en esta zona.

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¿Cuál es la situación?

“No tenemos fallecidos por fortuna, pocos lesionados, estamos ya llegando a una cifra de 250 viviendas en estas mismas condiciones, a lo largo y ancho de toda la zona rural, fue la que recibió la mayor afectación esta zona. 172 de esas viviendas tienen riesgo de colapso, estamos con todo el equipo de socorro con los ingenieros calificando estructuralmente si pueden volver a ser habitadas o no, la mayoría seguramente tendrán que ser demolidas y 66 viviendas están totalmente colapsadas con las familias en reubicación, algunas en el albergue municipal y otras entre vecinos y familiares alojadas mientras podemos encontrar una forma de ayudar a llevar esta situación en la zona rural”, aseguró el alcalde.

También indicó que seguramente por tratarse de la zona rural, la gente abandonó su casa durante el movimiento telúrico y eso permitió que no hubiera pérdidas mortales, porque hay una zona más amplia para que la gente se pudiera refugiar mientras pasaba el terremoto.

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Recolección de escombros:

Con respecto a la recolección de escombros, el alcalde dijo que: “Ya activamos atrás del Departamento de Caldas y de la Autoridad Ambiental unos botaderos o unas escombreras temporales. Ya a partir del día de hoy empezamos con la maquinaria amarilla a retirar todos los escombros en compañía de la gente para que puedan tener la oportunidad de rescatar algunas cosas y poder dejar los terrenos nuevamente aptos para empezar ese proceso de reconstrucción que será bastante largo y doloroso”.

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