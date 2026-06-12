Bajó por quinto año consecutivo la pobreza monetaria en Colombia y se ubica en el 28 %

Ciudad colombiana y al lado la imagen del billete de 5 mil pesos colombianos (Foto vía Getty Images) / Javier Ghersi

De acuerdo con el DANE, la pobreza monetaria en Colombia, que hace referencia al ingreso de dinero a los hogares para gastos básicos, se redujo por quinto año consecutivo y llegó al 28 %.

En la última medición anual correspondiente al 2024 la pobreza monetaria a nivel nacional se ubicaba en el 31,8 %.

La pobreza monetaria extrema también se redujo al pasar del 11,7 % en el 2024 al 9,6 % en el 2025, lo que se traduce en una reducción de 2.1 puntos porcentuales.

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Este último indicador hace referencia al umbral de salario de cada persona por hogar, cuyos ingresos per cápita son tan bajos que no alcanzan para adquirir la canasta básica de alimentos.