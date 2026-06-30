MinHacienda aseguró que empalme de Petro con De la Espriella será “técnico y sin presiones”

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien ejerce funciones presidenciales, afirmó que el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro tiene “las manos, el corazón y el alma limpias” y confirmó que realizará el empalme con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Ávila advirtió que no aceptará “amenazas”, pidió una transición “tranquila y serena” y llamó a respetar a los más de 12 millones de colombianos que votaron por el progresismo.

Confirmó que este jueves 2 de julio a las 10:00 de la mañana se reunirán con el vicepresidente designado José Manuel Restrepo en la Casa de Nariño para empezar el empalme con los coordinadores de ambas partes.

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