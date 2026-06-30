Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jun 2026 Actualizado 22:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

MinHacienda aseguró que empalme de Petro con De la Espriella será “técnico y sin presiones”

Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
Añadir Caracol Radio en Google

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien ejerce funciones presidenciales, afirmó que el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro tiene “las manos, el corazón y el alma limpias” y confirmó que realizará el empalme con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Ávila advirtió que no aceptará “amenazas”, pidió una transición “tranquila y serena” y llamó a respetar a los más de 12 millones de colombianos que votaron por el progresismo.

Confirmó que este jueves 2 de julio a las 10:00 de la mañana se reunirán con el vicepresidente designado José Manuel Restrepo en la Casa de Nariño para empezar el empalme con los coordinadores de ambas partes.

Noticia en desarrollo...

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir