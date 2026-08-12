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Comunidades de Sipí, Chocó, incomunicadas y con temor a réplicas tras el terremoto 7,4

La situación humanitaria en el departamento de Chocó es crítica a causa del terremoto de 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto de 2026. A pesar de la magnitud de la tragedia, las ayudas no han llegado a gran parte de los municipios de difícil acceso como el de Sipí.

Desde la comunidad de Loma de Chupey, el líder comunitario Andrés Caicedo describió el panorama de devastación que enfrentan los habitantes.

Según relató, la destrucción de las viviendas es casi total y el miedo habita entre las comunidades ante la posibilidad de nuevos sismos. “La mayoría de, digamos, todas las casas, algunas colapsaron en su totalidad, otras quedaron eh ya a punto de caerse y ese pues el el temor que las personas, los lugareños tenemos que se pueda dar una nueva réplica y se venga todo totalmente a pique”, indicó.

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