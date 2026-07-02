¿Cuánto es lo máximo que ha sobrevivido una persona tras quedar atrapada en un terremoto? Getty Images / redes sociales

El doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio tuvo consecuencias devastadoras en materia de pérdidas materiales y humanas. Hasta el momento se registran 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos en un desastre sin precedentes.

Le podría interesar: Gobierno activa procedimiento para agilizar envío de ayudas humanitarias a Venezuela: así funcionará

A medida que pasan los días, los cuerpos de rescate siguen trabajando entre los escombros y, aunque las esperanzas escasean cada vez más, casos como el del vigilante Hernán Gil, rescatado luego de ocho días, mantienen la fe de quienes aún buscan a sus familiares.

En ese sentido, aunque las primeras 72 horas marcan los esfuerzos más desesperados por encontrar sobrevivientes, la evidencia ha demostrado que pueden presentarse casos milagrosos, como el de Gil, en medio de la tragedia.

¿Cuánto es lo máximo que ha tardado en ser rescatada una persona con vida tras un terremoto?

Un estudio de 2011, elaborado por médicos especializados en la atención de desastres, analizó decenas de casos reales en terremotos ocurridos en diversos países.

Lea también: “Mi relación con Dios es más fuerte que nunca”, madre que fue rescatada con su bebé en Venezuela

Los investigadores verificaron la evidencia, hallando los siguientes casos documentados de los mayores lapsos de tiempo en los que una persona ha tardado en ser rescatada con vida luego de un terremoto:

Filipinas 1990: Una persona sobrevivió 14 días bajo las ruinas de un hotel colapsado.

Una persona sobrevivió 14 días bajo las ruinas de un hotel colapsado. Tangshan (China) 1976: Un sobreviviente de terremoto fue rescatado tras 13,3 días.

Un sobreviviente de terremoto fue rescatado tras 13,3 días. Ciudad de México 1985: Una víctima fue rescatada con vida después de 8,7 días.

Una víctima fue rescatada con vida después de 8,7 días. Marmara, Turquía 1999: Se reportó un rescate tras 5,6 días.

De acuerdo con los expertos, existen reportes de prensa sobre el terremoto de Haití en 2010 que indican que un hombre fue rescatado tras 27 días y una mujer luego de 15. Sin embargo, estos son clasificados como reportes mediáticos, debido a que no fue posible llevar a cabo una verificación más precisa de cada caso.

¿Por qué algunas personas logran sobrevivir más que otras?

Una de las principales conclusiones del estudio implica que la mayoría de los rescates con vida ocurren entre los 5 y los 6 primeros días del desastre.

Sin embargo, los expertos convienen en que los rescates que sobrepasen este límite de tiempo siguen siendo posibles y el tiempo transcurrido no siempre debe ser un factor para abandonar la búsqueda. Se debe entonces evaluar caso por caso, considerando factores estructurales, médicos y medioambientales.

Así las cosas, las personas que logran sobrevivir más tiempo tras quedar atrapadas suelen contar con algunas condiciones favorables, entre ellas:

Tener suficiente espacio vacío y aire para respirar.

Acceso a agua u otros líquidos, así sea a través de tuberías rotas.

Capacidad de conservar energía y tener poca sudoración.

Haber quedado cerca de estructuras que dejen espacio y eviten la compactación.

El estudio resalta la importancia que tiene cualquier posibilidad de tener espacio vacío a quedar una persona atrapada, siendo este un factor considerable de supervivencia.

“Sin un espacio vacío lo suficientemente grande como para que la persona pueda mantener las funciones vitales de sus órganos, la vida humana es incompatible con un atrapamiento prolongado entre los escombros”, establece el documento.

Escuchar Caracol Radio en vivo: