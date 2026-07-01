Gobierno activa procedimiento para agilizar envío de ayudas humanitarias a Venezuela: así funcionará

El Gobierno Nacional puso en marcha un procedimiento especial para facilitar el envío de ayudas humanitarias a Venezuela, con el propósito de acelerar la llegada de donaciones a las comunidades afectadas por los terremotos registrados.

La medida busca reducir los tiempos de los trámites aduaneros y garantizar que la asistencia llegue de manera organizada y de acuerdo con las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas.

Este proceso involucrado con la DIAN, ya que es la encargada de agilizar la exportación de las donaciones, y por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), coordinará la asistencia oficial y los permisos necesarios para el ingreso de las ayudas a Venezuela.

¿Qué cambia con este procedimiento?

La principal novedad es que las donaciones ya no tendrán que seguir el trámite ordinario de exportación. La DIAN habilitó la modalidad de exportación por entrega urgente, un mecanismo que simplifica el proceso para enviar ayudas humanitarias al exterior.

Esto permitirá que empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y demás donantes puedan realizar un procedimiento más ágil ante la Dirección Seccional de la DIAN desde donde saldrá la mercancía. Para ello deberán presentar la relación de los bienes que enviarán, junto con la información del transporte y la descripción de los elementos donados.

Un punto importante, quienes hagan las donaciones seguirán siendo responsables del acopio, la clasificación y el transporte de la ayuda hasta Venezuela.

¿Cómo será el proceso para las entidades públicas?

En el caso de alcaldías, gobernaciones y demás entidades del Estado, el procedimiento será diferente.

Antes de enviar cualquier ayuda, deberán reportarla oficialmente a la UNGRD mediante una comunicación firmada por su representante legal. Con esa información, la entidad consolidará el inventario de las ayudas, coordinará la asistencia humanitaria y gestionará la autorización de ingreso a Venezuela a través de los canales diplomáticos, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Dónde pueden donar los ciudadanos?

Mientras avanza la respuesta humanitaria, la Cruz Roja Colombiana continúa recibiendo donaciones económicas para apoyar la atención de la emergencia.

Las personas interesadas en contribuir pueden hacerlo mediante la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (NIT 899999025-3), o a través de la página web oficial de la organización. La entidad ha reiterado que, por ahora, las donaciones se recibirán únicamente en dinero, ya que esto permite responder de manera más efectiva a las necesidades que vayan siendo identificadas en terreno.

¿Por qué las ayudas deben enviarse de manera coordinada?

El Gobierno explicó que la experiencia internacional demuestra que las donaciones que llegan sin coordinación previa pueden terminar dificultando la atención de una emergencia.

Cuando ingresan ayudas que no han sido solicitadas o no responden a las necesidades reales de la población, pueden generarse problemas para recibirlas, almacenarlas y distribuirlas. Incluso, esto puede obligar a destinar personal y recursos logísticos que deberían estar concentrados en las labores de búsqueda, rescate y atención de los afectados.

Por esa razón, toda la asistencia oficial que Colombia envíe a Venezuela será coordinada entre la UNGRD, la Cancillería y las autoridades del vecino país.