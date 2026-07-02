Invima alerta por agua REFRESK: usa un registro sanitario falso y piden retirarla del mercado

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización fraudulenta del producto Agua Pura Natural, marca REFRESK, luego de establecer que utiliza el registro sanitario R. SAT. 1912301, el cual no existe en las bases oficiales de la entidad.

Las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) también evidenciaron que el producto incumple los requisitos de rotulado exigidos para las aguas potables tratadas destinadas al consumo humano.

Por esa razón, el Invima lo considera un producto fraudulento y advirtió que no debe ser distribuido ni comercializado en Colombia.

Las recomendaciones a la ciudadanía

Ante esta situación, la autoridad sanitaria hizo un llamado a abstenerse de comprar o consumir esta agua embotellada.

Además, pidió a quienes ya la hayan adquirido suspender de inmediato su consumo y reportar el caso a las autoridades sanitarias correspondientes.

Como parte de las medidas de control, el Invima solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto en supermercados, tiendas y demás establecimientos comerciales para evitar que continúe su distribución y venta.

La entidad también recordó a los comercializadores que ofrecer este producto puede dar lugar a sanciones contempladas en la legislación sanitaria, al tratarse de un alimento que incumple los requisitos exigidos por la normativa colombiana.

Cabe recordar que este registro certifica que un producto ha sido evaluado por la autoridad competente y cumple con las condiciones mínimas para su comercialización.

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Las alertas de este tipo buscan prevenir riesgos para la salud pública y fortalecer los controles sobre productos que ingresan o circulan de manera irregular en el mercado.

El Invima reiteró su compromiso con la protección de la salud pública e invitó a los ciudadanos a consultar los registros y alertas sanitarias antes de adquirir alimentos y bebidas, y reportar cualquier irregularidad.