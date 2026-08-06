Juan David Duque asume como superintendente de Salud encargado en gobierno De la Espriella

La Superintendencia Nacional de Salud informó que Juan David Duque asumirá como superintendente nacional de Salud encargado, mientras el Gobierno Nacional adelanta el proceso de nombramiento del funcionario que ocupará el cargo en propiedad.

La decisión busca garantizar la continuidad administrativa de la entidad durante el proceso de designación del nuevo superintendente. Duque, quien se desempeñaba como superintendente delegado para la Protección al Usuario, quedará al frente de la dirección de la Supersalud hasta que el Ejecutivo oficialice el nombramiento definitivo.

La entidad señaló que el funcionario continuará liderando las labores de inspección, vigilancia y control del sistema de salud, así como las estrategias orientadas a proteger los derechos de los usuarios, fortalecer el acceso oportuno a los servicios de salud y consolidar la presencia institucional en el territorio.

Desde su nuevo cargo, Duque tendrá la responsabilidad de mantener la operación de la Superintendencia y dar continuidad a los procesos que actualmente adelanta la entidad sobre EPS, IPS y demás actores del sistema de salud.

El abogado venía desempeñándose como superintendente delegado para la Protección al Usuario, dependencia encargada de atender y hacer seguimiento a las solicitudes relacionadas con la garantía del derecho a la salud de los colombianos.

La Superintendencia precisó que el encargo se mantendrá mientras el Gobierno Nacional culmina el proceso de nombramiento del superintendente nacional de Salud en propiedad, quien asumirá de manera definitiva la dirección de la entidad.