Días para cortarse el pelo en AGOSTO 2026: horas exactas para un cambio de look, según la LUNA

Mucho se ha especulado sobre el efecto que tienen los cambios lunares para la salud humana, tanto en el ámbito físico como el mental.

De acuerdo al portal de salud, Healthnews, se han conocido diversos informes sobre la afectación de la luna en el comportamiento humano, en los que se mencionan efectos, por ejemplo, sobre factores como la presión sanguínea humana, las tasas de migraña y el número de nacimientos.

Sin embargo, estos hallazgos han resultado contradictorios, en el mejor de los casos, sin resultados concluyentes, bajo la necesidad de muchas más investigaciones aplicadas en este campo.

Reseña el medio que las únicas áreas en las que existe una posible conexión entre la luna y el comportamiento humano son los pacientes bipolares y aquellos con problemas de sueño, afecciones que pueden deberse, según lo investigado, a un descenso en los niveles de melatonina en el organismo.

A lo largo del tiempo, diversas culturas han aprovechado la creencia en la influencia lunar para intentar hallar beneficio en diversas actividades como la cosecha, o, incluso, los cortes de pelo. En ese sentido, muchas personas deciden programar ciertas actividades en función del calendario lunar.

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Aunque no existen pruebas ni investigaciones clínicas que respalden el uso del calendario lunar para determinar cuándo cortar o teñir el cabello, como lo enuncia Healthnews, las personas que siguen la astrología han hallado ciertas correlaciones para hallar la mejor ocasión para esta actividad.

El momento que se suele escoger, es durante la luna creciente para favorecer su crecimiento. Se trata del periodo entre la luna nueva y la luna llena. Asimismo, si lo que se busca es ralentizar el crecimiento del pelo, los seguidores de la astrología se lo recortan entre la luna llena y la luna nueva (luna menguante).

Fases de la Luna en agosto de 2026

Cuarto menguante: jueves, 6 de agosto

Luna nueva: miércoles, 12 de agosto

Cuarto creciente: miércoles, 20 de agosto

Luna llena: viernes, 28 de agosto

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el cabello en agosto 2026?

Crecimiento fuerte

Según el portal de Cuerpomente, los mejores días para cortarse el cabello si quiere que le crezca fuerte, son:

Miércoles 12: De 5:00 a 9:00.

De 5:00 a 9:00. Sábado 15: De 6:00 a 9:00 y nuevamente desde las 17:00.

De 6:00 a 9:00 y nuevamente desde las 17:00. Domingo 16: Todo el día

Todo el día Lunes 17: Todo el día hasta las 9 de la noche.

Todo el día hasta las 9 de la noche. Martes 18: Todo el día hasta las 6 de la noche.

Crecimiento rápido

Según el portal de Cuerpomente, los mejores días para cortarse el cabello si quiere que le crezca rápido y sano, son:

Domingo 2: Desde las 8 de la mañana todo el día.

Desde las 8 de la mañana todo el día. Lunes 3 y martes 4: Todo el día hasta la 1 de la mañana del 5 de agosto.

Todo el día hasta la 1 de la mañana del 5 de agosto. Sábado 29: Desde las 2 de la tarde.

Desde las 2 de la tarde. Domingo 30 y lunes 31

Depilación

Por otro lado, el portal web especializado, explicó que también hay fases de la luna específicas para la depilación, es decir que podrá elegir un momento para alargar el momento de crecimiento del vello.

Esto se debe a los periodos flor, es decir, cuando la Luna se encuentra en órbita descendente.