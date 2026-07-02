“Mi relación con Dios es más fuerte que nunca”, madre que fue rescatada con su bebé en Venezuela

En medio de la difícil situación que vive Venezuela tras el terremoto que ha dejado más de 2.000 personas fallecidas, hay historias llenas de esperanza. Ese es el caso de Dayana Patiño, una mujer venezolana que fue rescatada de los escombros con vida, junto con su hijo Juan David, quien tenía solo 18 días de nacido.

En entrevista con Caracol Radio, Dayana entregó detalles de la emergencia y explicó cómo logró sobrevivir. En primer lugar, afirmó que su hijo está bien. “Salió ileso de toda esta situación. No tiene ningún golpe”, dijo la mujer, quien además indicó que Juan llegó a la Clínica, después del rescate, con hipoglucemia debido a que no se alimentó durante las 32 horas que pasaron bajo los escombros.

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Dayana también narró que durante ese tiempo el bebé se mantuvo tranquilo, pese a la compleja situación. “Dios nos dio la fortaleza y la tranquilidad a los dos, porque mi bebé durante esas 32 horas se mantuvo dormido, se despertaba muy poco a llorar”, agregó la mujer.

Entre tanto, contó que le tocaba la nariz constantemente para saber que seguía con vida: “cuando yo le tocaba la naricita, él como que se saltaba y comenzaba a llorar, a llorar. Luego se quedaba otra vez dormido y en eso él se mantuvo. No estuvo constantemente llorando, no estuvo constantemente sufriendo”.

“Nunca estuve en oscuridad total”

Pese a que Dayana y el bebé estaban debajo de los escombros, la mujer afirmó que nunca estuvo en total oscuridad, pues entraba luz a través de los orificios. Su mayor temor era que lloviera y se entrara al agua. “Me dijeron que había llovido, pero nunca me entró agua. Tenía miedo de ahogarme”, agregó.

La mujer también detalló que utilizó su instinto maternal para lograr que su hijo sobreviviera. “Yo oriné mucho y eso hizo que me mantuviera a temperatura con el bebé para evitar que nos diera hipotermia”, añadió.

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Durante la conversación, Dayana dijo que no tiene certeza de cómo consiguió tener a Juan David en sus brazos, en medio de los temblores. “No recuerdo nada de ese momento, solo sé que lo sostuve con mi mano izquierda por siempre. Cuando caí en esa fosa estaba junto con mi bebé”, aseveró.