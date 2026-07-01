¿Guiño para Contralor? Miembro de empalme de De La Espriella está en las 10 finalistas a Contraloría

Ya está conformado el equipo de empalme del gobierno electo de Abelardo de La Espriella. Entre ellos, el equipo económico está liderado por Miguel Gómez, designado como Ministro de Hacienda.

Y entre los coordinadores de ese equipo están Juan Fernando Lucio, Oscar Franco y Ana Monsalvo.

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Monsalvo es una de las 10 finalistas para ocupar la cabeza de la Contraloría General de la República. Ella superó la audiencia donde escucharon a los postulados, tras haber superado las pruebas de conocimiento y la valoración de estudios y experiencia realizadas por la Universidad de Cartagena.

Algunos han interpretado esto como un guiño por parte del Gobierno electo a su postulación.

En agosto el Congreso en pleno elegirá quién encabezará la Contraloría General.

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¿Quién es Ana Monsalvo?

Es Administradora de Comercio Internacional, tiene una especialización en Logística Comercial Nacional e Internacional y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

Hasta hace unos meses fungió contralora delegada en Finanzas. Desde ese cargo hizo alertas sobre la deuda pública y advertencias sobre el Presupuesto General de la Nación.

Trabajó en el Fondo de Previsión Social del Congreso y fue jefe de control interno en Asocapitales.

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Asimismo, ha sido contratista del Ministerio del Trabajo, la Federación Nacional de Departamentos, la gobernación del departamento del Cesar, entre otros.