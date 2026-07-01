“No pueden paralizar el Estado”: MinHacienda defiende contratación hasta el último día del Gobierno

Mientras avanza el proceso de empalme entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración del presidente electo, Abelardo De la Espriella, uno de los primeros puntos de tensión ya quedó sobre la mesa: la contratación pública.

Desde el Gobierno entrante se han hecho llamados para revisar e incluso detener algunos procesos contractuales en entidades como la Cancillería y la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que es necesario conocer el estado de las finanzas y de los compromisos que heredará la próxima administración.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue enfático al rechazar esa posibilidad y aseguró en 6AM W de Caracol Radio que el Ejecutivo mantendrá plenamente sus funciones hasta el último día de gobierno.

“Vamos a gobernar hasta el próximo 6 de agosto de 2026. Hasta esa fecha el Gobierno toma todas las decisiones administrativas y todas las decisiones necesarias para que el Estado mantenga su operatividad. No va a haber cogobierno”, afirmó Ávila.

Para el jefe de la cartera de Hacienda, detener la contratación significaría afectar el funcionamiento normal del Estado y poner en riesgo la continuidad de múltiples programas y servicios públicos.

“Es absolutamente inadecuado pensar que el Estado se puede paralizar durante dos meses o mes y medio. Al contrario, el Estado tiene que continuar, tiene que desarrollar múltiples actividades contractuales y operativas que deben seguir hasta el último día”, aseguró.

La situación pasa luego de que integrantes del equipo del presidente electo expresaran su preocupación por algunos contratos que se estarían adelantando en distintas entidades del Gobierno Nacional durante las últimas semanas de esta administración, por lo que se presentaron 167 derechos de petición para acceder a información.

Aunque el Gobierno reconoce que el nuevo presidente tiene derecho a conocer el estado de cada ministerio, insiste en que eso no significa que el Ejecutivo deba suspender sus responsabilidades constitucionales antes de terminar el periodo para el que fue elegido.

Para Ávila, la discusión no debe centrarse en si el Gobierno puede o no contratar, sino en la obligación que tiene de garantizar que las instituciones sigan funcionando mientras se produce el cambio de administración.

Explicó que ministerios, departamentos administrativos y demás entidades continúan ejecutando presupuestos, programas sociales, inversiones y contratos indispensables para la prestación de servicios públicos.

En ese sentido, sostuvo que detener esa actividad durante varias semanas tendría consecuencias sobre el funcionamiento del Estado.

“Nosotros lo vamos a hacer y consideramos que debe haber un adecuado respeto por parte del Gobierno entrante para culminar la gestión que nos corresponde”, manifestó.

El ministro recordó además que la Constitución establece con claridad cuándo termina el periodo presidencial y, hasta ese momento, el Gobierno conserva todas sus competencias legales y administrativas.

Empalme sí, pero “sin apellidos”

Otro de los temas que abordó el ministro fue el inicio formal del proceso de empalme entre ambas administraciones.

Ávila confirmó que el Ministerio de Hacienda comenzará la coordinación con el equipo designado por el próximo gobierno y explicó que cada cartera contará con funcionarios encargados de entregar la información correspondiente.

Según dijo, el objetivo es cumplir estrictamente con la Ley 951 de 2005, que regula el proceso de entrega entre gobiernos.

Sin embargo, marcó distancia frente al enfoque anunciado por algunos representantes del presidente electo, quienes han denominado el proceso como un “empalme anticorrupción”. Para el ministro, esa denominación envía un mensaje equivocado.

“Nuestro título es un empalme sin apellidos. Es simplemente un empalme en el cual hay que cumplir una ley que establece los criterios con los cuales debe realizarse este ejercicio.”

A juicio del funcionario, el proceso debería concentrarse en la entrega técnica de información y no convertirse en un escenario de confrontación política.

¿Qué le pide al Gobierno entrante?

Ávila también cuestionó el lenguaje utilizado por algunos integrantes del equipo del presidente electo.

“Ha habido múltiples descalificaciones y expresiones inapropiadas para el Gobierno actual. Ha habido irrespetos muy significativos para el presidente Petro y creemos que ese es un lenguaje que hay que modificar”, aseveró.

El ministro sostuvo que la transición debe adelantarse con serenidad y respeto entre ambas administraciones, independientemente de las diferencias políticas.

“Hay 12.708 millones de ciudadanos que respaldaron nuestra propuesta de gobierno y ellos también deben verse reflejados en un proceso de empalme tranquilo y respetuoso”, explicó.

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Aunque reconoció que el presidente electo obtuvo una votación superior, insistió en que el resultado demuestra que el país sigue profundamente dividido y que eso obliga a construir una transición institucional y sin confrontaciones.