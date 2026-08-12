SATENA activa ayudas para afectados por el sismo: ¿cómo puede sumarse la ciudadanía?

La respuesta a la emergencia provocada por el terremoto también se extiende al Pacífico colombiano. SATENA puso en marcha una jornada solidaria para recolectar y transportar ayudas hacia cuatro territorios afectados: Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto.

¿Qué ayudas se están recolectando?

La jornada contempla la recepción de agua embotellada, alimentos no perecederos, medicamentos y otros elementos de primera necesidad.

Entre los alimentos mencionados por la aerolinea están arroz, pasta, lentejas y productos enlatados, además de elementos como papel higiénico.

La campaña reúne los aportes de colaboradores de SATENA y empresas aliadas, que posteriormente serán canalizados hacia las poblaciones afectadas.

¿Dónde se pueden entregar las donaciones?

SATENA habilitó tres puntos para la recepción de las ayudas:

Hangar Bogotá , ubicado en la avenida El Dorado y bodega de carga.

, ubicado en la avenida El Dorado y Bodega de carga de SATENA en Medellín.

La compañía también informó que la campaña contempla aportes económicos a través de mecanismos internos definidos para sus colaboradores y aliados.

¿A qué lugares llegarán las ayudas?

Las donaciones serán trasladadas a Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto, cuatro de los territorios del Pacífico incluidos en la jornada de apoyo.

La aerolínea busca que su capacidad de conectividad sirva para facilitar la llegada de los elementos a las comunidades que los necesitan, en medio de las dificultades que puede generar una emergencia de esta magnitud.

También habrá sancochos comunitarios

La ayuda no se limitará al transporte de insumos. SATENA se unió con Karma Cine para realizar sancochos comunitarios en Quibdó, Buenaventura y Nuquí.

La actividad busca complementar la entrega de donaciones con jornadas de alimentación y acompañamiento a las comunidades afectadas.

De esta manera, la iniciativa contempla tanto el traslado de productos básicos como acciones de atención directa en algunos de los territorios afectados.

Tambien, explicó que la iniciativa surgió como una respuesta a las afectaciones que dejó el terremoto en el Pacífico y como una forma de poner su capacidad de transporte al servicio de las comunidades.

La compañía señaló que continuará articulando esfuerzos con sus colaboradores y aliados para movilizar las donaciones hacia los territorios afectados.

Para quienes quieran sumarse, el llamado es a llevar los elementos contemplados en la jornada a los puntos habilitados en Bogotá y Medellín, de manera que puedan ser organizados y posteriormente trasladados hacia Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto.