Precio del dólar en Venezuela para HOY 12 de agosto: ¿Subió o bajó? Así se encuentra el bolívar

Imagen de los dólares y los bolívares tomada de Getty imagenes (Crédiro: Bloomberg Creative) // Imagen de la bandera de Venezuela tomada de Getty Imagenes (autor: Mariano Sayno) // Imagen de las personas tomada de Getty imagenes (Autor: Arctic-Images)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de algunos productos y elementos de consumo diario. Pese a ello, el país mantiene como moneda oficial el bolívar y la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

Dada la gran participación del dólar estadounidense en la economía del país, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 12 de agosto de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar en Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles 12 de agosto de 2026 se ubicará en 764.34 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias.

Además, la entidad publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera:

Euro (EUR): 882.29 bolívares (VES).

882.29 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 113.32 bolívares (VES).

113.32 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 16.01 bolívares (VES).

16.01 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.25 bolívares (VES).

Estas tasas son calculadas por el BCV con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y constituyen la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

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Así están las casas de cambio en Venezuela

Aparte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada. Estos valores pueden variar entre instituciones financieras de acuerdo con sus tasas de cambio.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banesco:

Compra: 812,42 // Venta: 793,01

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 761,17 // Venta: 778,02

Banco Mercantil:

Compra: 780,53 // Venta: 789,98

Bancaribe:

Compra: 829,34 // Venta: 829,35

R4:

Compra: 801,26 // Venta: 830,97

Otras instituciones:

Compra: 779,51 // Venta: 793,54

Es importante que tenga en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país. Este mecanismo busca reflejar un valor representativo del comportamiento del mercado cambiario.

La cotización oficial de la divisa estadounidense es un indicador importante para la economía venezolana, ya que sirve como referencia para la realización de transacciones comerciales, pagos de bienes y servicios, obligaciones con entidades públicas y otras operaciones financieras.

Según se indica en el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión las condiciones del mercado, tomando como base las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

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¿Cuándo fue el terremoto en Venezuela?

El 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos fuertes terremotos y con menos de un minuto de diferencia, uno de 7.2 y el otro de 7.5 de magnitud, así lo indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Después de estos acontecimientos se han presentado numerosas réplicas. Un reporte publicado a comienzos de julio señala que el organismo sismológico venezolano habría contabilizado 804 sismos hasta el 3 de julio, la mayoría con una magnitud inferior a 4.

Sin embargo, la cifra de fallecidos después de lo ocurrido continúa en aumento, durante la tarde del lunes 10 de agosto, José Alejandro Terán, gobernador del estado de La Guaira, reportó que la cifra estaba en 6.301 muertos. Familias siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de los edificios colapsados, con el constante recordatorio de que el peligro aún no cesa en su totalidad, ya que 12.411 viviendas fueron restringidas, dado que sus estructuras sufrieron afectaciones.

imagen tomada de Telegram: Jorge Rodríguez Gómez Ampliar imagen tomada de Telegram: Jorge Rodríguez Gómez Cerrar

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