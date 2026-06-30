Tenso inicio del empalme: ya hay fecha del encuentro y MinHacienda pide no amenazar
Anunció que citará al coordinador de empalme del Gobierno electo el próximo jueves a las 10 a.m. en Casa de Nariño para empezar el proceso de empalme entre los dos equipos.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien fue designado por el presidente Gustavo Petro como coordinador del equipo de transición del Gobierno saliente, anunció que el próximo 2 de julio comenzará formalmente el traspaso de poderes con la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Esto, tras acordar una primera reunión con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.