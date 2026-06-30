Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jun 2026 Actualizado 23:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

Tenso inicio del empalme: ya hay fecha del encuentro y MinHacienda pide no amenazar

Anunció que citará al coordinador de empalme del Gobierno electo el próximo jueves a las 10 a.m. en Casa de Nariño para empezar el proceso de empalme entre los dos equipos.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. (Colprensa - Catalina Olaya)

Germán Ávila, ministro de Hacienda. (Colprensa - Catalina Olaya)

Germán Ávila, ministro de Hacienda. (Colprensa - Catalina Olaya)
Añadir Caracol Radio en Google

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien fue designado por el presidente Gustavo Petro como coordinador del equipo de transición del Gobierno saliente, anunció que el próximo 2 de julio comenzará formalmente el traspaso de poderes con la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Esto, tras acordar una primera reunión con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir