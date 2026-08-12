CAF destinaría US$48 millones para atender daños en infraestructura educativa por el terremoto

Educación

La recuperación de los colegios afectados por la emergencia tendrá un posible respaldo internacional. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), ofreció al Gobierno la posibilidad de destinar 48 millones de dólares del actual Programa de Espacios Educativos para atender los daños registrados en la infraestructura educativa trás el terremoto registrado en el territorio nacional del pasado 10 de agosto.

El anuncio se conoció tras una reunión entre la ministra de Educación, Vivian Morales, y Rodrigo Peñailillo, representante del CAF en Colombia. Allí se planteó que parte de los recursos que ya están contemplados dentro de este programa puedan ser utilizados para responder a las afectaciones provocadas por la emergencia.

La precisión es importante: los $48 millones de dolares todavía no representan un desembolso nuevo. Lo que se anunció es la posibilidad de reorientar recursos existentes para que puedan atender las necesidades que surgieron en los colegios afectados.

Adicionalmente, el presidente del CAF, Sergio Díaz-Granados, anunció que harán una donación adicional de USD $500.000 a la iniciativa del gremio de empresarios ANDI para ayudar a los damnificados en el país. Esta nueva donación se suma a la anunciada el día del terremoto.

¿Qué significa esta propuesta para los colegios afectados?

En pocas palabras, se busca que los recursos puedan utilizarse para recuperar la infraestructura educativa que resultó afectada, una vez se determine el nivel de daño y las necesidades de cada institución.

El proceso deberá comenzar con la identificación de los colegios que requieren intervención, qué tipo de daños presentan y cuáles son las obras necesarias para que puedan volver a funcionar adecuadamente.

Cabe añadir que, el CAF ya tiene una relación de trabajo con Colombia en materia de infraestructura educativa. El Programa de Espacios Educativos busca mejorar las condiciones físicas de los lugares donde estudian niños, niñas y jóvenes. Ahora, ante la emergencia, la propuesta es que una parte de esos recursos pueda responder a las necesidades más urgentes.

El Ministerio de Educación llevará equipos a las zonas afectadas

El apoyo del CAF no se limitaría al componente financiero. La entidad también ofreció asistencia técnica para acompañar al Ministerio de Educación en el territorio.

La idea es desplegar equipos en las zonas afectadas para revisar directamente las condiciones de las instituciones educativas, establecer cuáles son los daños y determinar qué necesita cada colegio para avanzar en su recuperación.

Este diagnóstico será clave para definir cómo se priorizarán las intervenciones y hacia dónde deberían dirigirse los recursos.

¿Cuándo comenzaría la recuperación de los colegios?

El Ministerio plantea un despliegue inmediato de equipos técnicos en las zonas afectadas, pero la utilización de los US$48 millones todavía requiere avanzar en la definición de cómo se reorientarán los recursos y cuáles serán las instituciones priorizadas.

La afectación de un colegio va más allá de los daños físicos en paredes, techos o salones. Cuando una institución educativa queda fuera de funcionamiento, también se afecta la continuidad de las clases y la vida cotidiana de estudiantes, profesores y familias.

Por eso, el Ministerio de Educación busca que la recuperación de la infraestructura educativa haga parte de la respuesta a la emergencia y que las intervenciones puedan comenzar a definirse con información directa desde los territorios.

El siguiente paso será identificar y priorizar los colegios afectados, establecer qué obras necesita cada institución y definir cómo se aplicarán los recursos que CAF ofreció poner a disposición para esta recuperación.