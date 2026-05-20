Quedaron listos los 10 elegibles para la elección de Contralor General: estos son los finalistas

Luego de que el Congreso de la República revisara y evaluara las hojas de vida de los aspirantes para ocupar el cargo de Contralor General, quedó conformada la lista de los 10 candidatos elegibles que continuarán en el proceso.

La elección se realizará el próximo 12 de agosto en una sesión de Congreso Pleno; para buscar el reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

De acuerdo con los resultados, el primer lugar, tras las entrevistas, fue para Luis Enrique Abadía García, seguido de Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera y Carlos Mario Zuluaga Pardo.

Y también fueron seleccionados Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panessp, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero.