María Rocío Cortés sería la superintendente de Industria y Comercio del Gobierno De La Espriella

Siguen los nombramientos en el gobierno de Abelardo de La Espriella. Una de las entidades más poderosas de la entidad por el control que ejerce es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para este cargo llegaría María Rocío Cortés Vargas. Ella es abogada penalista. Fue fiscal delegada ante el Tribunal y magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero suspendieron su elección por el famoso “yo te elijo, tú me eliges”, y tras ello renunció.

En 2010 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó investigarla por archivar el proceso que se adelantaba en contra del exsenador, Álvaro Araújo Castro.

Uno de los asuntos más controversiales que llegará a sus manos es la decisión que debe tomar sobre el contrato de los helicópteros de Ecopetrol.

(En contexto: Superintendente sugiere sancionar a Ecopetrol por restringir competencia en contrato de helicópteros)

¿Qué hace la SIC?

Esta entidad es la autoridad nacional de protección de la competencia, los datos personales y la metrología legal, protege los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales.

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