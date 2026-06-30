MinHacienda responde a equipo de empalme de De la Espriella: advierte que no permitirán amenazas

El empalme entre el Gobierno saliente y entrante empezó tenso. Este martes, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien además es el coordinador del equipo de empalme del Gobierno Petro, hizo un duro pronunciamiento y aseveró que no permitirán ningún tipo de coacción o amenazas de investigaciones por parte del equipo de empalme del Gobierno electo de Abelardo De la Espriella.

“Podemos hacer dos tipos de empalme, uno confrontacional o uno tranquilo. No hemos percibido que esa sea la intención del nuevo Gobierno”, afirmó.

“No hay cogobierno”

En esta misma línea, Ávila afirmó que no aceptarán “apellidos” al empalme.

“El empalme lo rige la ley 951 del 2005, y el gobierno va a ser absolutamente estricto en el cumplimiento de la ley de empalme, y el empalme no tiene apellidos, es simplemente un empalme. No aceptamos ningún tipo de apellido al empalme. Este empalme lo vamos a desarrollar de acuerdo como lo establece la ley, vamos a entregar la información que la ley nos exige y nos demanda, no vamos a entregar ni más ni menos de lo que dice la ley”, explicó.

Y es que advirtió que esto lo hacen teniendo en cuenta que lo que hubo el pasado 21 de junio fue un “empate con ganador, ese fue el resultado que se obtuvo”.

Por eso, afirmó: “queremos manifestarle a los contradictores que hoy obtienen una ganancia electoral muy estrecha, que no hay cogobierno. El gobierno del presidente Petro va hasta el 6 de agosto del 2006. No hay cogobierno mientras no se termine el período de gobierno del presidente Petro”.

Primera reunión de equipos de empalme

El MinHacienda además aseveró que citó para el próximo jueves a las 10 de la mañana en Presidencia a José Manuel Restrepo, coordinador del equipo de empalmente del nuevo Gobierno, para instalar la primera reunión de empalme entre ambos equipos.