“Es un hombre competente”: Restrepo respalda a Miguel Gómez y advierte retos para inversión privada

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José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W sobre el futuro de una de las carteras más importantes para las políticas económicas del próximo gobierno y el nombre de Miguel Gómez, designado como próximo ministro de Hacienda.

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Ante la sorpresa que generó la designación de Gómez Martínez (se había previsto en campaña que habría una ministra), Restrepo destacó la vocación y carrera académica del exvicecontralor general, hijo del exsenador Enrique Gómez.

“Lo tuve como profesor en el CESA, en la Universidad del Rosario. Fue decano universitario varias veces, en la Sergio Arboleda también; es un hombre que viene de la academia, conoce el mundo empresarial, sobre todo en lo relacionado con el sistema financiero”, señaló.

Restrepo Abondano subrayó la experiencia de Miguel Gómez a partir de su trabajo en agremiaciones de diversos sectores productivos como AmCham, Asocolflores y Fasecolda.

“No viene de la ortodoxia de siempre; pero yo tampoco vine de esa ortodoxia en su momento como ministro de Hacienda. Yo creo que también hay un reconocimiento de que no es la lógica de siempre la que rige la designación”, expresó.

¿Qué retos tendrá el nuevo minHacienda frente a la inversión privada?

El vicepresidente Restrepo afirmó que Miguel Gómez “es un hombre competente” y puso sobre la mesa los desafíos que considera enfrentará Hacienda en el advenimiento del gobierno electo en cuanto a crecimiento y estímulo de la inversión privada.

“Los desafíos son de crecimiento, los desafíos son de confianza internacional y de confianza nacional y son sobre todo de atraer inversión privada a este país”, explicó.

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“Ha tenido experiencia de relacionamiento internacional, que va a ser muy importante en este momento con actores multilaterales, inversiones y calificadoras de riesgo”, afirmó José Manuel Restrepo.

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