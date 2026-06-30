Disputa entre ‘Los Costeños’ y ‘Nueva Generación’ estaría detrás de los homicidios: Policía

Los 21 homicidios registrados durante el puente festivo en Barranquilla y su área metropolitana, entre ellos una masacre, obedecerían a la confrontación entre facciones de la estructura criminal Los Costeños, según afirmó en Caracol Radio el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo.

El oficial explicó que, según las investigaciones y los informes de inteligencia, la violencia responde a la aparición de una nueva facción dentro de la organización criminal.

“Desafortunadamente este fin de semana tuvimos hechos de violencia en el que se perdieron vidas en el marco de esta confrontación de delincuentes. De acuerdo a las investigaciones que hemos adelantado y los informes de inteligencia, esto obedece a la instrucción de un tercer actor delincuencial que entra a disputarle a la misma organización de Los Costeños”.

Camelo señaló que la estructura que se hace llamar ‘Los Costeños Nueva Generación’, liderada por alias “El Menor”, disputa el control criminal a la organización que estaba bajo el mando de alias “Castor”.

“Es una actividad que surge extraordinaria, en el sentido de que en el contexto criminal se está subdividiendo. Se autodenominan Los Costeños de la Nueva Generación o los del FRESEU y están disputándole el control al otro grupo que estaba bajo el liderazgo criminal de alias Castor. Allí tenemos un incremento de los homicidios violentos en el marco de esa confrontación”.

El comandante indicó que esta guerra entre facciones busca el control de las rentas derivadas del narcotráfico, la extorsión y la usura.

“Estos sujetos han estado en esta confrontación por el control de la renta criminal del narcotráfico, de la extorsión y principalmente también de la usura en el municipio de Soledad y algunas localidades de Barranquilla”.

Frente a la respuesta de las autoridades, aseguró que se fortaleció el componente investigativo con apoyo de la Fiscalía y unidades especializadas.

“Estamos haciendo investigaciones con la Fiscalía General de la Nación, con nuestras capacidades de la SIJIN y del GAULA. Llegó un grupo especial del GAULA para fortalecer esa lucha contra una de las líneas que alimentan esas rentas criminales como la extorsión y esperamos también la llegada de un grupo de investigaciones de la SIJIN”.

Más de 50 capturas el fin de semana

En cuanto a los resultados operativos durante el puente festivo, el general informó que fueron capturadas 59 personas y decomisadas 18 armas de fuego.

“Durante este fin de semana se capturaron 59 personas por diversos delitos, incautándose 18 armas de fuego. Ya llevamos un balance de 417 armas de fuego incautadas en lo que va del año. Continuamos en la ofensiva de seguir desarmando criminales y presentándolos ante la Fiscalía”.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer los homicidios registrados durante el fin de semana y ubicar a los responsables a través de la Línea contra el Crimen.