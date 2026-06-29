Campo de la Cruz suma una nueva víctima por terremotos en Venezuela
Ya son siete las personas oriundas de este municipio que han muerto en Venezuela.
A siete ascienden las personas fallecidas en Venezuela oriundas de Campo de la Cruz. Familiares están pidiendo la cremación de sus cuerpos.
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Como Yadira Rivera Canaval, de 63 años fue identificada la nueva víctima oriunda del municipio en el terremoto que se registró en Venezuela.
La alcaldesa del municipio, Vanessa Torres, sostuvo que “la mujer fue hallada muerta entre los escombros del edificio en donde trabajaba para una familia”.
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Además, la mandataria municipal indicó que hay seis personas más desaparecidas en Venezuela.
Familiares piden cremar los cuerpos
Por otra parte, confirmó que tanto los familiares de la mujer y de Erinson Alfaro, ordenaron la cremación de sus cuerpos debido al grave estado en que se encontraban.
El pasado domingo, el municipio realizó un día de silencio en homenaje a las personas fallecidas en Venezuela.