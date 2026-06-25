Ofrecen hasta $10 millones por información de los más buscados en Barranquilla

Las autoridades en Barranquilla intensificaron la búsqueda de los presuntos integrantes de las estructuras criminales “Los Costeños” y “Los Pepes”, señalados de estar vinculados en más de 40 homicidios ocurridos en el área metropolitana.

Las autoridades emitieron un nuevo cartel con los más buscados y ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita la ubicación y captura de estos presuntos delincuentes.

La estrategia busca debilitar las estructuras criminales responsables de la violencia en la capital del Atlántico.

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De acuerdo con las investigaciones, las personas incluidas en el cartel acumulan en conjunto 61 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes.

En el marco de las operaciones recientes, las autoridades destacaron la captura de Alexis Gregorio Tamara Campbell, alias “Alexis el 10”, realizada en el municipio de Piedecuesta, Santander. El presunto integrante de “Los Costeños” es requerido por el delito de concierto para delinquir agravado y estaría vinculado en diez hechos de homicidio.

Asimismo, fue capturado Daniel de Jesús Vanegas Castillo, conocido con el alias de “Tripita”, durante procedimientos adelantados en los últimos días en Barranquilla y su área metropolitana.

En lo corrido de 2026, la Policía Nacional ha capturado a 117 personas por el delito de homicidio, de las cuales 76 fueron mediante orden judicial. Además, se han realizado 3.998 capturas por diferentes delitos, de las cuales 369 corresponden a órdenes judiciales y 3.629 en flagrancia. También se ha logrado la incautación de 652 armas de fuego.

Las autoridades invitaron a la comunidad a suministrar cualquier información relacionada con el paradero de estas personas a través de las líneas telefónicas 317 896 5523 y 321 394 5266.