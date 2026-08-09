Fiscalía imputa al ‘Negro Ober’ por presunta red de extorsión en Barranquilla y Soledad

Traslado del 'Negro Ober' a la cárcel de La Dorada, Caldas

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió poner al descubierto una presunta red de extorsión que habría utilizado cuentas bancarias y billeteras digitales para recaudar cerca de $1.000 millones producto de cobros ilegales a comerciantes y habitantes de Barranquilla y Soledad.

Durante audiencias concentradas, el ente acusador imputó cargos contra siete personas, señaladas de pertenecer al denominado ‘Bloque Resistencia Caribe’, estructura que las autoridades relacionan con la organización criminal ‘Los Costeños’.

Entre los procesados se encuentra Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, identificado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de esta estructura y quien permanece privado de la libertad.

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Uno de los principales elementos descubiertos por los investigadores fue el rastro financiero de las extorsiones. La Fiscalía logró identificar decenas de cuentas bancarias y billeteras digitales, que presuntamente eran utilizadas para recibir los pagos exigidos a las víctimas.

De acuerdo con el expediente, el seguimiento de estas transacciones permitió establecer que la estructura criminal habría recaudado aproximadamente mil millones de pesos mediante este mecanismo.

Pero los cobros ilegales, según la investigación, no estaban dirigidos exclusivamente a comerciantes. La organización también habría impuesto ‘multas’ a residentes de sectores populares, utilizando como argumento supuestas riñas, conflictos entre vecinos u otros hechos de convivencia.

Quienes se negaban a pagar habrían quedado expuestos a nuevas intimidaciones. La Fiscalía señala que en algunos casos se habrían registrado ataques con armas de fuego contra las fachadas de establecimientos comerciales, además del envío de panfletos amenazantes contra trabajadores y familiares de las víctimas.

Para los investigadores, el uso de billeteras digitales habría permitido a la organización diversificar sus canales de recaudo y dificultar inicialmente el rastreo de los recursos obtenidos mediante las actividades extorsivas.

Durante las audiencias, Hember Jesús Rodríguez Echeverría fue el único de los siete procesados que aceptó voluntariamente los cargos formulados por la Fiscalía.