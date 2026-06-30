21 crímenes se registraron en Barranquilla durante este fin de semana del 27 al 29 de junio

Un fin de semana del 27 al 29 de junio complicado en materia de seguridad tuvo Barranquilla y su área metropolitana tras reportarse 21 crímenes durante el tiempo mencionado.

Según cifras de la Policía, el sábado 27 de junio se reportaron 9 asesinatos, el domingo 28 fueron 7 y este lunes festivo se registraron 5.

Entre los hechos delictivos, se reportó una masacre en el barrio Los Olivos I, donde cuatro personas fueron asesinadas.

También entre los casos se destacan el asesinato de tres mujeres: Gloria Triviño, de 27 años, en Soledad; Astrid Jiménez, de 47 años, en la Ciudadela 20 de julio, y Ana María Baza, en el barrio Los Olivos II.

Otros crímenes

En la noche de este sábado, 27 de junio, fue asesinada al interior de un negocio de fritos una mujer identificada como Astrid Jiménez Arquez, de 47 años.

Como Edwar Enrique Robles Castro y Ana María Baza Pardo fueron identificadas las víctimas de sicarios a bordo de una moto en la mañana de este sábado en el barrio Los Olivos II.

Como Jhony Ernesto Pérez Soza, de 32 años, fue identificado el prestamista asesinado en el Gran Malecón del Río en la noche de este domingo.

Como Gloria Vanessa Triviño Barrios fue identificada la joven de 24 años, asesinada al interior de una vivienda en el barrio Costa Hermosa, en Soledad.