Tres generales en retiro y 22 militares reconocerán casos de falsos positivos en la región Caribe

Este 30 de junio y 1 de julio se realizará una nueva audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz en la que tres generales en retiro y 22 militares más reconocerán su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas en la región Caribe.

De acuerdo con la JEP, en los dos días de jornada en la capital del Atlántico comparecerán 10 personas, incluidos dos generales retirados, quienes se referirán a asesinatos presentados falsamente como bajas en combate por integrantes de tres unidades tácticas de la Decima Brigada Blindada.

Esto hace parte del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03, que investiga crímenes en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Asimismo, entre los generales retirados se encuentran Hernán Giraldo Restrepo y Adolfo León Hernández Martínez, quienes comandaron brigadas y batallones del Ejército.

“Uno de los puntos importantes de la audiencia es darle una respuesta efectiva a las madres buscadoras. Y fíjense ustedes que en el marco de este caso, precisamente, se intervino el cementerio del Copey, en el Cesar, y allí, gracias a las labores precisamente dirigidas por el magistrado Óscar Parra y por el equipo forense de la jurisdicción, logramos encontrar una víctima de Soacha. Entonces, el tema no solamente es la verdad, que obviamente merecen el país las víctimas, sino llegar hasta la entrega digna de sus familiares”, dijo le presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.

A su turno, el magistrado Óscar Parra, dijo que “en la Costa Caribe la Jurisdicción ha documentado aproximadamente 750 ejecuciones extrajudiciales. 750 prácticas asociadas a estos asesinatos y desapariciones forzadas conocidas en el país como falsos positivos. Dentro de los máximos responsables ya imputamos a cinco generales y tres de ellos están en estas audiencias de Barranquilla y Valledupar, reconociendo responsabilidad.

En esa zona del país, según registros, habrían más de 750 casos de falsos positivos. La audiencia pública se realiza en el Hotel Windsor.