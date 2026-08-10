Campesinos del Atlántico lanzan S.O.S. por sequía y piden declarar emergencia agropecuaria

Un llamado urgente a la Gobernación del Atlántico y al Ministerio de Agricultura, hizo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) ante la difícil situación que atraviesan los pequeños productores del departamento por los efectos del fenómeno de El Niño.

Sonia Fontalvo, presidente seccional de ANUC, alertó que la sequía está provocando pérdidas en los cultivos, disminución de las fuentes de agua y dificultades para garantizar alimento y suministro del líquido para el ganado.

Fontalvo advirtió que miles de familias campesinas están en riesgo de perder el trabajo de meses y reclamó una respuesta inmediata de las autoridades.

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“El campo necesita agua, apoyo para los productores, alimento para los animales, asistencia técnica y recursos que permitan salvar las cosechas y proteger la producción alimentaria”, señaló.

La presidenta de ANUC Atlántico pidió al gobernador del departamento que la atención de la emergencia llegue directamente a los territorios.

Entre las principales solicitudes de la organización campesina está la declaratoria de emergencia agropecuaria en las zonas más afectadas, un plan inmediato para garantizar agua para consumo humano, animales y sistemas de riego, además de la instalación de una mesa de trabajo permanente con las organizaciones campesinas.

Fontalvo insistió en que cada día de sequía aumenta las pérdidas económicas y la incertidumbre para las familias rurales, por lo que pidió que las autoridades actúen antes de que la emergencia tenga mayores consecuencias sobre la producción de alimentos en el Atlántico.