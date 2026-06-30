Rescatan al hombre que permanecía en la parte alta de una torre de energía en Barranquilla

Rescatan con vida al hombre que permanecía en la parte alta de una torre de energía en Barranquilla

Luego de más de 12 horas de tensión, en la madrugada de este martes fue rescatado con vida el hombre que permanecía en la parte más alta de una torre de transmisión de energía ubicada en la avenida Circunvalar con carrera 51B, en el norte de Barranquilla.

El operativo fue liderado por unidades del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, con el apoyo de organismos de socorro y las autoridades distritales, que durante toda la noche desplegaron labores para persuadir al hombre de descender de la estructura sin poner en riesgo su integridad.

La emergencia había comenzado en la tarde del lunes festivo cuando el hombre escaló la torre, generando momentos de incertidumbre entre los transeúntes, obligando a las autoridades a acordonar la zona mientras se desarrollaba la operación de rescate.

Lea también: Más de 80 toneladas de ayudas donadas en el centro de acopio de Barranquilla para Venezuela

Finalmente, hacia la madrugada, los organismos de emergencia lograron ponerlo a salvo, dando por terminada una jornada que mantuvo en vilo a la ciudad. Tras ser bajado de la estructura, el hombre recibió atención por parte del personal médico y fue puesto bajo valoración para verificar su estado de salud.

Hasta el momento no se han confirmado oficialmente las razones que lo llevaron a subir a la torre y su estado de salud.