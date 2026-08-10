Juan Piña permanece estable tras intervención médica

El maestro Juan Piña, reconocido intérprete de la música tropical y folclórica del Caribe colombiano, permanece estable y consciente luego de sufrir un quebranto de salud lo que obligó a su traslado a un centro médico durante la noche del domingo.

El artista sucreño, quien cumplió 75 años el pasado 18 de junio, recibió atención médica y fue estabilizado tras el episodio. Posteriormente, fue sometido a un cateterismo como parte del proceso de atención médica.

La noticia sobre su estado de salud generó preocupación entre sus seguidores y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde también se multiplicaron los mensajes de solidaridad y las peticiones de oración por su recuperación.

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Juan Piña es una de las voces más reconocidas de la música del Caribe colombiano. Su trayectoria, marcada por décadas de escenarios y grabaciones, le ha permitido convertirse en uno de los artistas más queridos de la región.

Entre sus principales reconocimientos se encuentra el Latin Grammy obtenido en 2012 en la categoría Cumbia/Vallenato por el álbum Juan Piña le canta a San Jacinto, producción con la que rindió homenaje a la tradición musical de esta población bolivarense.