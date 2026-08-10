Juan Piña permanece estable tras intervención médica
Juan Piña es una de las voces más reconocidas de la música del Caribe colombiano
El maestro Juan Piña, reconocido intérprete de la música tropical y folclórica del Caribe colombiano, permanece estable y consciente luego de sufrir un quebranto de salud lo que obligó a su traslado a un centro médico durante la noche del domingo.
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El artista sucreño, quien cumplió 75 años el pasado 18 de junio, recibió atención médica y fue estabilizado tras el episodio. Posteriormente, fue sometido a un cateterismo como parte del proceso de atención médica.
La noticia sobre su estado de salud generó preocupación entre sus seguidores y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde también se multiplicaron los mensajes de solidaridad y las peticiones de oración por su recuperación.
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Juan Piña es una de las voces más reconocidas de la música del Caribe colombiano. Su trayectoria, marcada por décadas de escenarios y grabaciones, le ha permitido convertirse en uno de los artistas más queridos de la región.
Entre sus principales reconocimientos se encuentra el Latin Grammy obtenido en 2012 en la categoría Cumbia/Vallenato por el álbum Juan Piña le canta a San Jacinto, producción con la que rindió homenaje a la tradición musical de esta población bolivarense.