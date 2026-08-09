Consejo de Ministros llegará a La Guajira: Gobierno anuncia jornada para destrabar obras

La Guajira se prepara para recibir al Gobierno Nacional en una jornada que tendrá como eje principal la ejecución de proyectos de infraestructura, agua potable y conectividad. El gobernador del departamento, Jairo Aguilar, confirmó que el próximo jueves 13 de agosto se realizará un Consejo de Ministros en territorio guajiro, con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella y su gabinete.

El anuncio fue realizado durante una conversación entre Aguilar y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien confirmó su presencia en el departamento desde el miércoles y destacó la importancia de trabajar de manera articulada con las autoridades locales.

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Entre los principales proyectos que estarán sobre la mesa se encuentran la construcción de una vía que conecte por primera vez a la Alta Guajira, la terminación de la vía Francisco el Hombre y el mejoramiento de las vías terciarias, consideradas fundamentales para facilitar la movilidad de campesinos y comunidades rurales.

“Vamos a trabajar por importantes proyectos de conectividad en el territorio”, señaló Aguilar, al insistir en que uno de los grandes retos es lograr una Guajira mejor conectada.

Por su parte, la ministra de Transporte aseguró que la presencia del Gobierno Nacional busca marcar un punto de quiebre entre los anuncios y la ejecución de las obras.

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El encuentro se desarrollará bajo el mensaje de “Patria Milagro” y “Guajira Milagro”, una apuesta con la que el nuevo Gobierno pretende convertir los compromisos adquiridos con el departamento en proyectos concretos.

El Consejo de Ministros será, de esta manera, una oportunidad para revisar los proyectos estratégicos de La Guajira y definir compromisos frente a una de las principales necesidades del territorio: llevar agua potable, mejorar su conectividad y llevar las obras hasta las zonas rurales y de la Alta Guajira.