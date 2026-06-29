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29 jun 2026 Actualizado 16:13

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Sicarios asesinaron a un prestamista en el Gran Malecón del Río: Policía investiga el crimen

El hecho se registró en la noche de este domingo. Los sicarios huyeron del lugar en dos motos.

Imagen de referencia armas de fuego(Colprensa)

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En la noche de este domingo, fue asesinado un hombre en el Gran Malecón del Río cuando se encontraba con sus familiares. Según se conoció, dos hombres lo interceptaron y le dispararon, sin mediar palabras.

Según el reporte policial, el hombre fue identificado como Jhony Ernesto Pérez Soza, de 32 años. Las autoridades indicaron que se dedicaba al préstamo de dinero y tenía rutas de ‘cobradiarios’ en el barrio La Luz.

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Asimismo, se indicó que en 2019 había sido capturado como presunto integrante de ‘Los Papalopez’ por el delito de concierto para delinquir.

La Policía adelanta la investigación de este crimen.

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