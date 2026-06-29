Sicarios asesinaron a un prestamista en el Gran Malecón del Río: Policía investiga el crimen
El hecho se registró en la noche de este domingo. Los sicarios huyeron del lugar en dos motos.
En la noche de este domingo, fue asesinado un hombre en el Gran Malecón del Río cuando se encontraba con sus familiares. Según se conoció, dos hombres lo interceptaron y le dispararon, sin mediar palabras.
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Según el reporte policial, el hombre fue identificado como Jhony Ernesto Pérez Soza, de 32 años. Las autoridades indicaron que se dedicaba al préstamo de dinero y tenía rutas de ‘cobradiarios’ en el barrio La Luz.
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Asimismo, se indicó que en 2019 había sido capturado como presunto integrante de ‘Los Papalopez’ por el delito de concierto para delinquir.
La Policía adelanta la investigación de este crimen.