Especializaciones gratuitas del SENA 2026: Consulte, estudie y mejore su perfil laboral

Consulte la lista de especializaciones que dispone el SENA - Fotos Getty Images y SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para este año 2026 presenta 10.000 programas que se distribuyen en cuatro niveles de formación, cada uno con un horario determinado y prerrequisitos para acceder a estos.

¿Cuáles son los cuatro niveles de formación que ofrece el SENA?

Estas son las modalidades educativas que ofrece el SENA a los interesados por impulsar su formación académica y profesional.

Cursos cortos virtuales

El tiempo de duración de esta modalidad es entre las 40–200 horas.

No se necesita requisito académico alguno para acceder a ellos.

Se presenta únicamente en la modalidad virtual.

Programas técnicos

El tiempo de duración de esta modalidad es de 18 meses.

Se necesita haber cursado y aprobado noveno grado.

Se presenta de manera presencial y virtual.

Programas tecnológicos

El tiempo de duración de esta modalidad es entre los 24 y 27 meses.

Se necesita haber aprobado el bachillerato académico y presentado la prueba Saber 11.

y presentado Se presenta de manera presencial y virtual.

Especializaciones tecnológicas

El tiempo de duración de esta modalidad es entre los 6 y 12 meses.

Se necesita haber obtenido un título tecnológico.

Se presenta de manera presencial y virtual.

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¿Qué son las especializaciones tecnológicas del SENA?

Este programa funciona como un posgrado técnico, es decir, un nivel de formación más alto que el título de tecnólogo, con un enfoque destinado a desarrollar aún más las capacidades dentro de un campo profesional en concreto.

Las especializaciones ofrecidas por el SENA tienen como objetivo que las personas que presentan ya un nivel de formación académica, aspiren a mejorar su perfil profesional en otros campos dentro de lo que se capacitaron.

Por lo que, si usted está interesado en aplicar a una especialización en el SENA, debe tener en cuenta que se necesita de cierta formación académica para poder acceder a estos, siendo importante aclarar que este tipo de programas se distinguen en los requisitos para aplicar de los otros programas técnicos y tecnológicos normales.

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¿Cuáles son los requisitos para aplicar a una especialización en el SENA?

Al tratarse de un programa de posgrado, es indispensable que usted cumpla con lo siguiente:

Título académico que lo acredite como tecnólogo o profesional universitario

que lo acredite como tecnólogo o profesional universitario Tener una experiencia mínima de 6 meses en el entorno laboral.

una experiencia mínima de 6 meses en el entorno laboral. Tener mínimo 18 años.

mínimo 18 años. Contar con un computador y buena conexión a internet, contando con un mínimo de cuatro horas de disponibilidad al día.

¿Qué especializaciones presenta SENA en su formación académica?

Estas son las especializaciones con mayor oferta según el SENA:

Área de gestión empresarial y comercio:

Gestión del Talento Humano

Planeación Tributaria

Gestión Económica de la Logística Internacional

Gestión en Mercados Nacionales e Internacionales

Investigaciones de Mercado

Estructuración del Plan Comercial

Modelos de Negocios en Línea

Área de tecnología e informática:

Sistemas de Seguridad para Bases de Datos

Gestión de Producción Multimedia

Área de turismo y servicios:

Administración Turística

Diseño de Recursos Turísticos

Área de salud y medio ambiente:

Costos en Salud

Entrenamiento Físico Personalizado

Gestión de Recursos Naturales

Área de industria y construcción:

Control en Sistemas de Ventilación en Labores Subterráneas

Decoración y Adecuación de Espacios Comerciales

Área de comunicación y diseño:

Diagramación Editorial para Medios Impresos y Digitales

Desarrollo de Infografías

El anterior listado de especializaciones varía dependiendo de las convocatorias que se realicen para estas. Lo puede consultar a través del portal web Betowa, que alerta cuándo abre cada inscripción.

¿Cómo aplicar a una especialización del SENA?

Debe ingresar al portal web Betowa iniciando sesión o registrando con su documento de identidad, siendo esta la única página donde se puede realizar este proceso.

Luego de realizar el paso anterior, usted ahora seguirá este paso a paso.

En la sección de oferta educativa, filtre por ‘Especialización tecnológica’ en el nivel de formación. Seleccione el programa de su interés y revise los requisitos específicos. Haga clic en Inscribirse dentro del período de convocatoria activa. Adjunte los documentos requeridos: título tecnológico y certificado de experiencia laboral. Guarde el comprobante de inscripción con su número de ficha.

¿Cómo mejorar su perfil laboral con una especialización del SENA?

Una especialización del SENA permite mejorar el perfil laboral al profundizar en áreas específicas y de alta demanda en el mercado actual, lo que incrementa la competitividad y las oportunidades de crecimiento en el ámbito profesional.

Estos programas otorgan una titulación respaldada con registro calificado, permitiendo adquirir nuevas competencias y así incursionar en otras opciones de empleo en un programa que le tomará de 6 a 12 meses con una modalidad 100% virtual y, lo más importante, gratis en su totalidad.

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