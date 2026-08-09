Air-e anuncia trabajos en sur de Barranquilla y Sabanalarga este lunes 10 de agosto

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

La empresa de energía anunció la ejecución de trabajos de mejora este lunes 10 de agosto en distintos sectores del Atlántico, con el propósito de avanzar en el mantenimiento y optimización del servicio.

En Barranquilla, las labores se concentrarán en el barrio Santo Domingo, específicamente en el sector de la carrera 32 con calle 58. Los trabajos están programados entre las 8:05 de la mañana y las 5:55 de la tarde, periodo durante el cual podrían presentarse afectaciones en la prestación del servicio.

De manera paralela, en Sabanalarga se desarrollarán trabajos de balanceo de cargas en el barrio Bellavista, en el sector de la carrera 6 con calle 25. Estas actividades se realizarán entre las 7:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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La compañía reiteró el llamado a los usuarios para hacer un uso responsable de la energía, especialmente ante los desafíos asociados al fenómeno de El Niño, promoviendo medidas de ahorro en los hogares, establecimientos comerciales e industrias.

Las autoridades y la empresa de energía recomiendan a los usuarios de las zonas intervenidas programar sus actividades teniendo en cuenta los horarios establecidos para las obras.