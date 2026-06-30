Agéndese con partidazos del Mundial 2026 HOY 30 de junio: así puede verlos EN VIVO y hora Colombia

Este martes, 30 de junio, continúa el camino del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con el desarrollo del tercer día de los dieciseisavos de la competencia en donde, para este día, seis selecciones tendrán acción .

En esa misma línea, dos de los mejores jugadores del torneo tendrán acción: se trata del francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.

Por este motivo, en Caracol Radio le contamos todos los detalles de estos partidos, como la hora que serán en Colombia y, además, cómo verlos en vivo.

¿Cuáles son los partidos del Mundial 2026 HOY 30 de junio?

Pues bien, para este martes, 30 de junio, solo habrá tres partidos válidos por esta fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Costa de Marfil vs. Noruega

El primer partido de la jornada lo abrirá la Selección de Noruega oficiando de visitante en el AT&T Stadium, de Dallas, Estados Unidos, contra el combinado nacional de Costa de Marfil.

Los noruegos comandados por el delantero del Manchester City, Erling Haaland, llegan a 16avos del Mundial 2026 tras haber quedado segundos en el grupo I con 6 puntos.

Costa de Marfil, por su parte, también quedó segundo, pero en el grupo E.

El partido será a las 12:00 del mediodía, hora Colombia.

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Francia vs. Suecia

El otro partidazo de la jornada será el choque entre la Francia de Kylian Mabppé, uno de los mejores jugadores del mundo, contra la Suecia de Gyokeres, el potente delantero del Arsenal.

Francia ganó el grupo I, mientras que Suecia quedó como una de los mejores 8 terceros de la fase de grupos.

El partido entre estos dos cuadros europeos será en el MetLife Stadium, de Nueva York, Estados Unidos, y se jugará a las 4:00 de la tarde, hora Colombia.

México vs. Ecuador

Finalmente, la jornada la cerrará en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México, en México, a las 8:00 de la noche, hora Colombia, el duelo latino entre la anfitriona selección mexicana contra el conjunto ecuatoriano.

México llega a esta fase del Mundial tras haber quedado primero en el grupo A, mientras que Ecuador se quedó con el puesto de uno de los mejores terceros tras vencer agónicamente a la Selección de Alemania.

¿Cómo ver EN VIVO estos partidos de 16avos del Mundial 2026 HOY martes?

Para ver EN VIVO estos partidos de dieciseisavos del Mundial 2026 usted podrá hacerlo mediante la señal de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +; sin embargo, recuerde que solo el primero cuenta con la transmisión de los tres encuentros.

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Por otro lado, y si usted lo prefiere, puede escuchar la transmisión EN VIVO de estos partidos por la señal del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, o seguir el minuto a minuto de los encuentros por la página web de este mismo medio.

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