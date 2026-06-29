Figura de Portugal quedó feliz por empatar con Colombia y ser segundo en el Mundial 2026: la razón. (Photo by Edmund Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Esta semana se estarán disputando los dieciseisavos de final del Mundial 2026, instancia que cuenta con la presencia de las selecciones de Colombia, Portugal y Congo, todos integrantes del Grupo K. La Tricolor, al ser primera, tendrá que medirse con Ghana, mientras que los europeos lo harán contra Croacia y los africanos ante Inglaterra.

En la previa del duelo entre portugueses y croatas, Joao Felix comentó que está feliz de poder enfrentar a otro seleccionado europeo en los 16vos de final, más allá de haber quedado en el segundo lugar de su frupo.

Justamente sobre la igualdad ante Colombia, segunda que suma el combinado luso en lo corrido del certamen, el delantero de 26 años se mostró tranquilo porque “en la fase de grupos siempre puedes empatar o perder un partido y clasificarte igual”.

Ahora bien, en las fases eliminatorias todo es diferente: “La atención tiene que ser doble; cualquier desliz puede ser fatal. Esto es matar o morir”.

Joao Felix quedó feliz por empatar con Colombia y ser segundo del Grupo K

Para el jugador del Al-Nassr es sumamente positivo medirse con Croacia, rival que ya conoce y al que continuamente enfrenta ya sea en eliminatorias, Liga de Naciones, Eurocopas o torneos internacionales.

“Creo que es una ventaja tener que jugar contra ellos porque es una selección europea, estamos habituados a verlos jugar, ya los conocemos. Sabemos bien sus fortalezas y sus debilidades”, dijo el extremo en una rueda de prensa antes del entrenamiento de Portugal en el sur Florida.

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Felix añadió que los croatas son “un rival sumamente competitivo” conformado por un bloque de jugadores experimentados que conocen bien la competición, aunque recordó que el historial competitivo es muy favorable a Portugal. “Creo que hemos hecho buenos partidos contra Croacia y les hemos ganado. No recuerdo uno que hayamos perdido”, indicó.

Portugal no ha perdido un partido oficial contra Croacia en lo que va de siglo, y la última vez que se cruzaron ambos conjuntos, en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, el combinado luso sumó un triunfo y un empate.

Portugal jugará el jueves en Toronto contra Croacia, y en caso de ganar se enfrentará en octavos con el vencedor del partido entre España y Austria.

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