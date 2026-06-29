Francia vs. Suecia, partidazo en 16vos de final del Mundial 2026: cuándo es y cómo ver en Colombia

Francia se mide contra Suecia en la primera instancia de eliminación directa de este Mundial. Le Bleus buscan un adversario a su altura, después de pasearse frente a Senegal, Irak y Noruega con un saldo que da miedo: diez goles a favor, ocho de ellos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y dos en contra.

El combinado galo lidera ya varias estadísticas: es la selección que más goles ha marcado, junto con Alemania y Países Bajos; la que ha dado más asistencias, empatada con las dos anteriores; y una de las que más remata entre los tres palos.

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En el MetLife Stadium de Nueva Jersey se espera que el técnico Didier Deschamps, de regreso a la concentración tras ausentarse unos días por el fallecimiento de su madre, haga retoques con respecto al último compromiso del Grupo I frente a Noruega.

William Saliba se perdió el duelo con los vikingos por unas molestias físicas y podría volver a compartir el centro de la zaga con Upamecano. Lucas Digne tiene la oportunidad de recuperar el lateral izquierdo tras las dudas que dejó Théo Hernández.

En el medio, Deschamps está rotando entre Tchouaméni, Rabiot y Koné para ocupar apenas dos plazas. El centrocampista del AC Milán descansó ante Noruega y es posible que vuelva al once titular.

Arriba, los tres mosqueteros: Olise, como mediapunta, Mbappé y Dembélé. Y quedaría una plaza por definir entre Désiré Doué y Bradley Barcola, compañeros en el París Saint-Germain (PSG).

Doué fue titular ante Senegal y Noruega, y Barcola, contra Irak. Por otro lado, Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, no entrenó el domingo con el grupo y está casi descartado por dolores en el gemelo, según la prensa francesa.

Suecia, a tratar de dar la sopresa

Por su parte, Suecia se clasificó como uno de los ocho mejores terceros en un Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. El conjunto escandinavo, de regreso a una Copa del Mundo tras perderse Catar 2022, ha mostrado dos caras muy diferentes.

Arrasó a Túnez en su debut (5-1), pero luego Países Bajos le endosó una manita (5-1) para, finalmente, firmar un empate con Japón (1-1) que benefició a ambas selecciones.

La actualidad del equipo sueco pasa, sin embargo, por la lesión de uno de sus ejes defensivos, Isak Hien, central del Atalanta, que se perderá lo que queda del torneo por una lesión en los “isquiotibiales de la pierna izquierda”, según informó la federación.

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Hien fue titular en los tres partidos de la fase de grupos. Cuando se lesionó ante el cuadro nipón fue sustituido por Lucas Bergvall, el joven pivote del Tottenham inglés.

En la portería también hay dudas entre Kristoffer Nordfeldt, titular en los dos primeros partidos, y Jacob Widell Zetterström, quien jugó el último.

Arriba está todo claro con Viktor Gyökeres y Alexander Isak. Además, ha irrumpido Anthony Elanga. El compañero de Isak en el Newcastle se ganó la titularidad y marcó ante Japón, tras anotar el gol del honor ante la ‘Oranje’.

No obstante, el seleccionador Graham Potter podría guarecerse de la pesada artillería francesa con tres centrales y dos carrileros, y un centro del campo superpoblado, dejando a Isak y Gyökeres solos en punta.

Estadísticas previas del Francia vs. Suecia

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Alineaciones probables

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot (o Manu Koné); Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (o Bradley Barcola) y Kylian Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Lucas Bergvall, Gabriel Gudmundsson; Elliot Stroud (o Jesper Karlström), Yasin Ayari, Anthony Elanga (o Benjamin Nygren); Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Seleccionador: Graham Potter.

¿Cómo ver en Colombia?

El partido se disputará este martes 30 de junio desde las 4:00 p.m. en el estadio de New Jersey. Usted podrá disfrutar de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

En televisión, se podrá disfrutar con los servicios de DSports, DGO, Caracol TV y RCN.