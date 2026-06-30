🔴EN VIVO Países Bajos vs. Marruecos: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

La selección neerlandesa llega invicta y como líder del Grupo F, mientras que los Leones del Atlas buscan seguir haciendo historia.

Países Bajos y Marruecos protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo entre dos selecciones que llegan en un gran momento. El conjunto dirigido por Ronald Koeman terminó como líder invicto del Grupo F, tras sumar dos victorias y un empate, ratificando una vez más su solidez en la fase de grupos. Los neerlandeses acumulan 11 partidos oficiales sin conocer la derrota y buscarán mantener una tradición que los ha llevado a superar la primera ronda en todas sus participaciones mundialistas.

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Del otro lado estará una Marruecos que llega impulsada por una histórica remontada frente a Haití. Los Leones del Atlas reaccionaron tras comenzar perdiendo y terminaron imponiéndose por 4-2, consiguiendo su primera victoria en un Mundial tras ir abajo en el marcador. El equipo africano también firmó su mejor producción ofensiva en una Copa del Mundo con cuatro goles y clasificó a las rondas eliminatorias por tercera vez en su historia, mostrando un crecimiento sostenido bajo el mando de Mohamed Ouahbi.

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El compromiso enfrenta a dos selecciones que atraviesan importantes rachas de invicto y que han demostrado argumentos distintos para llegar hasta esta instancia. Países Bajos buscará imponer su experiencia y eficacia en los partidos de eliminación directa, mientras que Marruecos intentará seguir haciendo historia con una generación que sueña en grande. Con el boleto a los cuartos de final en juego, se espera un encuentro de alta intensidad entre dos equipos que llegan con plena confianza.

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