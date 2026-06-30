Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jun 2026 Actualizado 01:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Deportes | fútbol | Mundial de fútbol
Países BajosPAÍ
 0
MarruecosMAR
 0
50'
1ª parte
DAZN

🔴EN VIVO Países Bajos vs. Marruecos: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

La selección neerlandesa llega invicta y como líder del Grupo F, mientras que los Leones del Atlas buscan seguir haciendo historia.

Jose Luis Rodriguez Pardo

Países Bajos y Marruecos protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo entre dos selecciones que llegan en un gran momento. El conjunto dirigido por Ronald Koeman terminó como líder invicto del Grupo F, tras sumar dos victorias y un empate, ratificando una vez más su solidez en la fase de grupos. Los neerlandeses acumulan 11 partidos oficiales sin conocer la derrota y buscarán mantener una tradición que los ha llevado a superar la primera ronda en todas sus participaciones mundialistas.

Le puede interesar: Paraguay elimina a Alemania por penales y clasifica a los octavos de final del Mundial 2026

Del otro lado estará una Marruecos que llega impulsada por una histórica remontada frente a Haití. Los Leones del Atlas reaccionaron tras comenzar perdiendo y terminaron imponiéndose por 4-2, consiguiendo su primera victoria en un Mundial tras ir abajo en el marcador. El equipo africano también firmó su mejor producción ofensiva en una Copa del Mundo con cuatro goles y clasificó a las rondas eliminatorias por tercera vez en su historia, mostrando un crecimiento sostenido bajo el mando de Mohamed Ouahbi.

También le interesa: Figura de Portugal quedó feliz por empatar con Colombia y ser segundo en el Mundial 2026: la razón

El compromiso enfrenta a dos selecciones que atraviesan importantes rachas de invicto y que han demostrado argumentos distintos para llegar hasta esta instancia. Países Bajos buscará imponer su experiencia y eficacia en los partidos de eliminación directa, mientras que Marruecos intentará seguir haciendo historia con una generación que sueña en grande. Con el boleto a los cuartos de final en juego, se espera un encuentro de alta intensidad entre dos equipos que llegan con plena confianza.

Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:

Hay nuevos mensajes

Tiempo adicional

Se sumarán seis minutos más

40'

Corte en la cabeza, está sangrando el jugador

Al momento de saltar Noussair Mazraoui sin intención clava los tacos en la cabeza del jugador Jan Paul van Hecke

33'

Fuera de juego

Marruecos maneja bien la posición de la línea defensiva , complicando los pases largos de los mediocampistas a los delanteros

30'

No alcanzó Hakimi

Buen centro de Bilal El Khannouss que atraviesa toda el área de holanda, pero ninguno alcanza a tocarla

28'

Durísimo golpe

Codazo de Azzedine Ounahi en la cara del defensor Jan Paul van Hecke

Pausa en el partido

Momento de hidratación

22'

Grandísima parada del portero

Bart Verbruggen salva la porteria del conjunto europeo tras el cabezazo de Neil El Aynaoui

19'

Fuera de lugar

Brobbey se encontraba adelantado tras el gran pase de Gravenverch, solo delante del portero perose levantó la bandera.

15'

Bloque bajo

Los Países Bajos manejan el balón en su área mientras que Marruecos los espera y no presiona

10'

Nuevamente los mismos

Una patada de Saibari con Jan Paul van Hecke, el arbitro pide calma

7'

Duelos físicos

Pedían falta de Jan Paul van Hecke sobre Saibari, ya tenemos el primer duelo individual

3'

Primer tiro de esquina en el partido

Peligro para Marruecos

Inicia el partido

Ya rueda el balón en Monterrey

Salen los jugadores a la cancha

Suenan los himnos nacionales 

Los hinchas ya calientan el partido

Al igual que el conjunto africano

Los aficionados ya llegan a Monterrey

Llegada al estadio de los jugadores

¡Nóminas confirmadas!

¡Nóminas confirmadas!

Bienvenidos

Este es el minuto a minuto del último partido de este día.

 

Países Bajos vs Marruecos

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir