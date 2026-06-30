🔴EN VIVO Países Bajos vs. Marruecos: minuto a minuto y transmisión del partido HOY
La selección neerlandesa llega invicta y como líder del Grupo F, mientras que los Leones del Atlas buscan seguir haciendo historia.
Países Bajos y Marruecos protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo entre dos selecciones que llegan en un gran momento. El conjunto dirigido por Ronald Koeman terminó como líder invicto del Grupo F, tras sumar dos victorias y un empate, ratificando una vez más su solidez en la fase de grupos. Los neerlandeses acumulan 11 partidos oficiales sin conocer la derrota y buscarán mantener una tradición que los ha llevado a superar la primera ronda en todas sus participaciones mundialistas.
Le puede interesar: Paraguay elimina a Alemania por penales y clasifica a los octavos de final del Mundial 2026
Del otro lado estará una Marruecos que llega impulsada por una histórica remontada frente a Haití. Los Leones del Atlas reaccionaron tras comenzar perdiendo y terminaron imponiéndose por 4-2, consiguiendo su primera victoria en un Mundial tras ir abajo en el marcador. El equipo africano también firmó su mejor producción ofensiva en una Copa del Mundo con cuatro goles y clasificó a las rondas eliminatorias por tercera vez en su historia, mostrando un crecimiento sostenido bajo el mando de Mohamed Ouahbi.
También le interesa: Figura de Portugal quedó feliz por empatar con Colombia y ser segundo en el Mundial 2026: la razón
El compromiso enfrenta a dos selecciones que atraviesan importantes rachas de invicto y que han demostrado argumentos distintos para llegar hasta esta instancia. Países Bajos buscará imponer su experiencia y eficacia en los partidos de eliminación directa, mientras que Marruecos intentará seguir haciendo historia con una generación que sueña en grande. Con el boleto a los cuartos de final en juego, se espera un encuentro de alta intensidad entre dos equipos que llegan con plena confianza.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Tiempo adicional
Se sumarán seis minutos más
Corte en la cabeza, está sangrando el jugador
Al momento de saltar Noussair Mazraoui sin intención clava los tacos en la cabeza del jugador Jan Paul van Hecke
Fuera de juego
Marruecos maneja bien la posición de la línea defensiva , complicando los pases largos de los mediocampistas a los delanteros
No alcanzó Hakimi
Buen centro de Bilal El Khannouss que atraviesa toda el área de holanda, pero ninguno alcanza a tocarla
Durísimo golpe
Codazo de Azzedine Ounahi en la cara del defensor Jan Paul van Hecke
Pausa en el partido
Momento de hidratación
Grandísima parada del portero
Bart Verbruggen salva la porteria del conjunto europeo tras el cabezazo de Neil El Aynaoui
Fuera de lugar
Brobbey se encontraba adelantado tras el gran pase de Gravenverch, solo delante del portero perose levantó la bandera.
Bloque bajo
Los Países Bajos manejan el balón en su área mientras que Marruecos los espera y no presiona
Nuevamente los mismos
Una patada de Saibari con Jan Paul van Hecke, el arbitro pide calma
Duelos físicos
Pedían falta de Jan Paul van Hecke sobre Saibari, ya tenemos el primer duelo individual
Primer tiro de esquina en el partido
Peligro para Marruecos
Inicia el partido
Ya rueda el balón en Monterrey
Salen los jugadores a la cancha
Suenan los himnos nacionales
Los hinchas ya calientan el partido
Al igual que el conjunto africano
Los aficionados ya llegan a Monterrey
Llegada al estadio de los jugadores
¡Nóminas confirmadas!
¡Nóminas confirmadas!
Bienvenidos
Este es el minuto a minuto del último partido de este día.
Países Bajos vs Marruecos