Brasil y Paraguay sacan la cara por Conmebol; Marruecos apela al milagro: resumen de la jornada

Este lunes 29 de junio continuaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con tres duelos espectaculares: Brasil vs Japón, Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos. Encuentros en los que Sudamérica salió absolutamente airoso.

Brasil 2-1 Japón

La selección de Brasil estuvo contra las cuerdas en Houston contra Japón, pero un gol de cabeza de Casemiro y uno de Gabriel Martinelli en el minuto 96 le dieron un vital triunfo por 2-1 que envió al equipo de Carlo Ancelotti a los octavos de final del Mundial en un final de infarto.

El cuadro nipón saboreó una hazaña para la historia cuando se adelantó de la mano de Kaishu Sano a la media hora, pero la pentacampeona del mundo, con un enorme sufrimiento, consiguió dar la vuelta al marcador en la segunda mitad para prolongar su camino en el Mundial.

La Canarinha, en la que Neymar Junior estuvo en el banquillo los noventa minutos, será rival de una entre Noruega y Costa de Marfil en los octavos de final.

Alemania (3)1-1(4) Paraguay

Paraguay eliminó a Alemania en dieciseisavos de final del Mundial tras terminar 1-1 un partido en el que se defendió a ultranza y lo apostó todo a una tanda de penaltis (3-4) que fue una montaña rusa, con dos atajadas de Orlando Gill y con el central José María Canale como héroe final.

La gesta de la Albirroja tiene un nombre: Gill. El joven portero del San Lorenzo argentino (26 años) fue un muro para los germanos y lo detuvo casi todo. Sólo recibió el gol del 1-1 marcado por Kai Havertz en la segunda parte (54′). Antes, Julio Enciso, la gran figura de la selección sudamericana, había adelantado a los guaraníes (42′).

En la tanda decisiva, Gill detuvo los penales de Havertz y Nick Woltemade y Tah mandó la pelota a las nubes, antes de que Canale marcase el último lanzamiento ante el júbilo de los paraguayos presentes. Paraguay ya espera rival en octavos: será la Francia de Mbappé o Suecia.

Países Bajos (2)1-1(3) Marruecos

La emotividad en los dieciseisavos de final llegó por cuenta de Cody Gakpo, quien comandó la sufrida clasificación de Países Bajos sobre Marruecos (1-0) en medio de una durísima situación familiar. Y es que el sábado pasado, la pareja del delantero anunció que el hijo que estaban esperando falleció durante el embarazo.

El único tanto del compromiso llegó sobre los 72 minutos, cuando Crysencio Summerville ganó en velocidad de cara la portería contraria y aunque fue cerrado por un defensor rival, alcanzó a puntear el balón para que Gakpo solamente tuviera que fusilar al guardameta Bono. Tras esto, la emotividad se apoderó del Estadio de Monterrey: el jugador del Liverpool quedó tendido sobre el césped absolutamente desconsolado, mientras que todos sus compañeros corrieron a abrazarlo.

Y cuando parecía todo sentenciado, el juego aéreo le dio la luz al elenco africano. Una apróximación por izquierda concluyó con un centro a la altura del punto penal, en donde Issa Diop ganó de cabeza y puso la paridad, que se alargó incluso en el tiempo extra. En los penales, de nuevo el cuadro marroquí se salvó de dos cobros decisivos y con una atajada de Bono se clasificó-