Costa de Marfil vs Noruega: Prográmese con el partido de Erling Haaland en la Copa del Mundo 2026

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan por un cupo en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. Los africanos buscan seguir haciendo historia con su primera clasificación a esta instancia, mientras que los europeos intentarán confirmar el favoritismo con el que llegaron al torneo.

Datos del partido

Costa de Marfil avanzó como segunda del Grupo E, igualada en puntos con Alemania, pero relegada por el criterio de desempate. Las victorias sin recibir goles frente a Ecuador y Curazao le permitieron clasificarse por primera vez a una fase eliminatoria de un Mundial. Además, si consigue el triunfo, igualará el número de victorias que obtuvo en sus tres anteriores participaciones mundialistas.

Noruega, por su parte, aseguró con anticipación su clasificación tras vencer a Senegal e Irak. En la última jornada, el técnico Ståle Solbakken realizó diez cambios en la nómina titular y el equipo cayó 4-1 frente a Francia, una derrota que le costó el liderato del Grupo I. Sin embargo, los noruegos recuperarán a la mayoría de sus habituales titulares para buscar el paso a los cuartos de final.

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Posibles nóminas titulares

Costa de Marfil

Portero:Yahia Fofana

Defensores:Guéla Doué, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Christopher Operi

Mediocampistas:Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Amad Diallo, Yan Diomande

Delanteros:Ange-Yoan Bonny, Nicolas Pépé.

Noruega

Portero:Ørjan Nyland

Defensores:Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe

Mediocampistas:Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes

Delanteros:Antonio Nusa, Alexander Sørloth, Erling Haaland

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Fecha y hora del partido

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas) este lunes 29 de junio, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia). y usted podrá seguir la transmisión del partido EN VIVOa través de El Fenómeno del Fútbol y con el minuto a minuto de la transmisión a través del portal web de Caracol Radio.