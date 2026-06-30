Primer partido definido de los octavos de final del Mundial 2026: Así va el cuadro clasificatorio

Ya se jugaron los primeros cuatro partidos de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la primera jornada, la selección de Canadá venció a Sudáfrica por la mínima diferencia, logrando clasificar por primera vez en su historia a unos octavos de final del torneo mundialista.

Durante la jornada disputada el lunes 29 de junio se disputaron tres partidos; el primero de ellos dejó como clasificado al seleccionado de Brasil, que venció 2-1 a Japón. Luego llegaron las sorpresas, la tempranera eliminación de la selección de Alemania a manos de Paraguay en la tanda de penaltis; y a última hora, también con lanzamientos desde el punto blanco, Marruecos dio el golpe sobre la mesa y dejó por fuera a Países Bajos.

Luego de estos enfrentamientos, ya se conocen los primeros cuatro equipos clasificados a la siguiente ronda, al igual que el primer partido válido por los octavos de final del Mundial 2026.

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Equipos clasificados a los octavos de final

Hasta el momento, son cuatro los equipos clasificados a la siguiente ronda, dos de ellos de Conmebol; se trata de:

Selección de Canadá.

Selección de Brasil

Selección de Paraguay

Selección de Marruecos

Partidos octavos de final Mundial 2026

Si bien falta gran parte de los enfrentamientos de los dieciseisavos de final, ya se definió el primer juego de la siguiente ronda clasificatoria. Se trata del partido entre la selección de Canadá y el equipo Marroquí.

Este partido será el encargado de abrir esta ronda eliminatoria, pues está programado para el próximo sábado 4 de julio, a partir de las 12 del mediodía, hora colombiana. El juego se disputará en el Estadio NRG de la ciudad de Houston.

Así va el cuadro clasificatorio

Los otros dos equipos clasificados, Brasil y Paraguay, esperan su rival para los octavos de final, que se conocerá una vez finalizada la jornada de hoy, martes 30 de junio.

Paraguay, que dio la gran sorpresa al eliminar a Alemania, se enfrentará al ganador del partido entre Francia y Suecia, que se disputará en horas de la tarde, hora colombiana.

Por su parte, el equipo brasileño jugará contra el ganador del partido entre la selección de Noruega y Costa de Marfil.