De la Espriella pidió denunciar a funcionarios de Petro por supuestos acuerdos con Clan del Golfo

A través de un comunicado, el presidente electo Abelardo de la Espriella pidió a su director del comité de empalme, el designado vicepresidente José Manuel Restrepo, que presente denuncias penales y disciplinarias contra los funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro Petro que habrían concretado acuerdos el Clan del Golfo.

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Además, pidió remitir las denuncias al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

De la Espriella hizo referencia a información revelada por Noticias Caracol sobre “presuntos acercamientos, acuerdos o actuaciones coordinadas entre altos funcionarios del actual Gobierno y la organización narcoterrorista denominada Clan del Golfo”. Para el presidente electo, estos hechos constituyen “la mayor gravedad institucional”, por lo cual se exige una “respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”.

Por eso, solicitó a su comité de empalme encabezado por José Manuel Restrepo que adelante, con carácter prioritario, una evaluación integral de la información disponible y se promueva la “presentación de las denuncias penales, disciplinarias y demás acciones que resulten procedentes ante las autoridades competentes, respecto de los hechos revelados y de los funcionarios que eventualmente pudieran resultar comprometidos”.

También solicitó incluir en ese análisis las actuaciones atribuidas a Danilo Rueda cuando era alto Comisionado para la Paz, a partir de la información divulgada. Esto, según De la Espriella, con el propósito de determinar si “existen fundamentos jurídicos suficientes para promover las acciones legales correspondientes”.

Otra de sus solicitudes es remitir la información pertinente, a través de canales institucionales y diplomáticos competentes, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos “para su conocimiento y evaluación en aquellos asuntos que puedan involucrar conductas de interés dentro de su ámbito de competencia”.

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