Aida Quilcué denunció “ataques de violencia” contra beneficiarios de restitución de tierras

Desde sectores cercanos al petrismo, e incluso desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), han denunciado que en los últimos días las familias campesinas beneficiarias del programa de restitución de tierras del Gobierno Petro estarían siendo víctimas de hechos de violencia e intimidaciones.

Hay cuatro hechos concretos que señala la ANT:

1. En la madrugada del pasado 25 de junio, en la vereda Nare, del municipio de Puerto López (Meta), una familia campesina beneficiaria de los programas de acceso a tierras en el predio La Primavera fue víctima de un ataque en el que hombres armados irrumpieron en su hogar, los agredieron físicamente.

2. Hay una oposición violenta de particulares que pretenden mantener el control ilegal de predios del Estado: en la Hacienda La Palmira, en Córdoba, recuperada por la ANT en julio del 2025, los campesinos beneficiarios recibieron amenazas directas de muerte.

3. Integrantes del consejo comunitario Zabaletas, en Tuluá, también fueron amenazados para amedrentar a las comunidades afro en las tierras entregadas por la ANT.

4. Un contratista de la Agencia en el departamento de Antioquia fue amenazado por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Al respecto, Quilcué rechazó los “ataques de violencia e intimidación contra campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria. No son hechos aislados ni meras expresiones de intolerancia, constituyen una estrategia sistemática”.

Así pues, hizo un llamado a todas las entidades a proteger la vida de las comunidades rurales que han recibido tierras a través de los programas de este Gobierno.