José Manuel Restrepo pide suspender nombramientos diplomáticos: “Pretenden dejar amarrado el Estado”

En calidad de coordinador del proceso de empalme, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, pidió a la actual Cancillería suspender los nombramientos provisionales en la carrera diplomática hasta el 7 de agosto.

Igualmente, pidió información sobre los nombramientos en trámite. Esto lo hizo Restrepo en una carta que envió a la Cancillería, con copia a la Procuraduría en cabeza de Gregorio Eljach.

“Los últimos días de un Gobierno no pueden convertirse en una carrera contrarreloj para repartir cargos o dejar amarradas decisiones”, dijo Restrepo.

La solicitud de Restrepo se debe a las denuncias que han surgido recientemente sobre nombramientos de forma anticipada en cargos de carrera diplomática.

Es de recordar que Caracol Radio conoció que los nombramientos serían para cargos para embajador en sedes como Polonia, Alemania, Indonseia, España, Sídney, Japón, Malasia, Argelia, Hong Kong, OCDE, Ghama, París, Miami y Austria.

Ahora, según Restrepo, el gobierno Petro querría convertir las embajadas “en un refugio de salida” o “un premio de consolación para funcionarios de un gobierno que termina”, pues según la norma, una vez nombrado un funcionario en el exterior, no puede ser trasladado hasta cumplir mínimo 12 meses en ese cargo.

“También he solicitado conocer la totalidad de los nombramientos que hoy están en trámite, los funcionarios involucrados, los destinos previstos y las razones jurídicas que pretenden justificar esas decisiones en pleno período de transición”, concluyó Restrepo.