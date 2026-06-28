Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Qué tanta relevancia política tiene el papa?

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Aunque la iglesia y el Estado se hayan separado, las figuras religiosas todavía tienen cierto peso en el mundo de la política.

¿Qué tanto pueden influir las palabras del papa en el mundo político hoy en día?

Para este capítulo hablamos con Andrés Sampayo, doctor en estudios políticos e internacionales de la Universidad del Rosario; con Juan Esteban Constaín, escritor y columnista; con Vicente Durán Casas, rector de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali; con Karol Solís Menco, doctora en ciencias políticas; y con Jorge Mario Eastman, exembajador de Colombia ante la Santa Sede.

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