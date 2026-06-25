Procuraduría indaga a Iván Velásquez y Danilo Rueda tras polémicos audios con Clan del Golfo

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa, de oficio, contra el exalto comisionado de Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la DNI, Jorge Lemus; y Ricardo Rosanía, jefe de contrainteligencia de dicha entidad, por las recientes revelaciones periodísticas sobre las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo.

La investigación se relaciona con lo expuesto en audios que mencionan la posibilidad de suspender la ofensiva militar y una “depuración en las Fuerzas Militares y de Policía”.

También se indaga acerca de las reuniones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con alias ‘Boyaco Sinaloa’, en las que presuntamente se habría buscado apoyo en el Congreso para sacar adelante una nueva ley de sometimiento.

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