Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 jun 2026 Actualizado 17:18

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

MinHacienda coordinará equipo de empalme del Gobierno Petro con administración de De la Espriella

El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa

El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa

El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Colprensa
Añadir Caracol Radio en Google

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, será el coordinador del equipo de empalme del Gobierno Petro con la administración entrante de Abelardo de la Espriella. Así lo designó el presidente Gustavo Petro.

Noticia en desarrollo...

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir