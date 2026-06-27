MinHacienda coordinará equipo de empalme del Gobierno Petro con administración de De la Espriella
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, será el coordinador del equipo de empalme del Gobierno Petro con la administración entrante de Abelardo de la Espriella. Así lo designó el presidente Gustavo Petro.
Noticia en desarrollo...
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...